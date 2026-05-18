我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

女子持綠卡31年 度假返美時被ICE捕 恐丟身分被驅逐

賭王千金「全身都是癌」驟逝 何超儀悲痛送別：來世再當姊妹

近期活動

紐約訊
聽新聞
test
0:00 /0:00

05月18日（週一）:

●免費公民入籍申請協助

Free Citizenship Application Assistance

05/18,10:00am - 3:00pm

Location: 85-12 Main Street, Briarwood

https://www.queenslibrary.org/

05月19日（週二）:

●初級電腦課程

Beginner Computer Class

05/19 10:30am - 11:30am

Location: 21-45 31 Street, Astoria, NY 11105

https://www.queenslibrary.org/

05月20日（週三）

●Bryant Park 彩帶舞活動

Ribbon Dancing at Bryant Park

05/20, 9:30 a.m.–10:30 a.m.

Location:Gertrude Fountain Terrace in Bryant Park

https://www.nycgovparks.org/

05月21日（週四）

●成人登山健走- Silver Lake Park

Adult Hike - Silver Lake Park

05/21,11:00 a.m.–1:00 p.m.

Location: Silver Lake in Silver Lake Park

https://www.nycgovparks.org/

05月22日（週五）

●編織與鉤針俱樂部

Knitting & Crochet Club

05/22 10:00am - 12:00pm

Location:193-20 Horace Harding

https://www.queenslibrary.org/

05月23日（週六）

●尊巴課程

Zumba

05/23,8:50 a.m.–9:50 a.m.

Location: Gymnasium (Court) in Al Oerter Recreation Center

https://www.nycgovparks.org/

05月24日（週日）:

●Summer on the Hudson: Tai Chi

哈德遜河夏日活動：太極拳

05/24, 8:00 a.m.–9:30 a.m.

Location:Soldiers' and Sailors' Monument in Riverside Park

https://www.nycgovparks.org/

上一則

世界日報50周年放映「造山者」紀錄片 回望台灣半導體世紀賭注

下一則

迎接世界盃 紐約市擬闢Q70快捷專道連結拉瓜迪亞機場
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

近期活動

近期活動
近期活動

近期活動

周末好去處╱亞太裔傳統月賞鳥活動、哈林區韓服文化夜

周末好去處╱亞太裔傳統月賞鳥活動、哈林區韓服文化夜
風箏節、戶外電影夜 布碌崙大橋公園免費活動輪番登場

風箏節、戶外電影夜 布碌崙大橋公園免費活動輪番登場

熱門新聞

房產交易紀錄顯示，郭文貴在曼哈頓的豪宅已被售出。該物業位於第五大道核心位置，能從高處俯瞰中央公園全景，2015年購入時成交價達6750萬元，但2025年的最新報價則已跌至1200萬元。圖為豪宅所在的建築。(本報檔案照)

曾在此直播炫富…郭文貴曼哈頓6750萬豪宅 1200萬售出

2026-05-12 12:27
一項最新研究顯示，若想在紐約市達到「舒適生活」的水準，一名單身的成年人年收入需達近16萬元，才能確保其能負擔基本生活開銷以及一定程度的自由支配支出。(記者馬璿／攝影)

研究：紐約單身年薪需達一數字 才能舒適生活

2026-05-11 21:54
日前，大都會運輸署(MTA)調查人員發現，一名在布碌崙(布魯克林)華社8大道的地鐵保全，不僅未阻攔逃票者，還疑涉嫌反過來收取現金，替乘客刷OMNY感應通過閘門。圖為8大道地鐵站。(記者馬璿／攝影)

布碌崙8大道地鐵保全收現金放乘客進站 遭開除

2026-05-15 14:34
由於拍攝內容涉及軍事題材，因而大量軍用裝備和軍裝人士出現在華埠的拍攝現場。(伍鋭賢提供)

母親節曼哈頓華埠驚現「軍車」、大封街？商民怒轟欠妥

2026-05-11 13:38
庭上目擊者作證稱，肇事車高速衝過街道，撞上路緣與樹木後騰空，隨後衝入美甲店，店內玻璃、磚塊與混凝土碎片散落一地。圖為被撞後的美甲店。(讀者提供)

他駕車騰空衝進長島華人美甲店4死9傷 目擊者憶驚悚現場

2026-05-13 15:37
紐約州政府11日確認，有三名紐約居民曾乘坐爆發致命漢他病毒(hantavirus)疫情的豪華郵輪「宏迪亞斯號」(MV Hondius)。(圖片來自美聯社)

漢他郵輪3紐約乘客返美隔離 霍楚：為最壞情況作好準備

2026-05-11 16:12

超人氣

更多 >
女子持綠卡31年 度假返美時被ICE捕 恐丟身分被驅逐

女子持綠卡31年 度假返美時被ICE捕 恐丟身分被驅逐
想念古建築 高曉松83歲母親張克群要返中養老

想念古建築 高曉松83歲母親張克群要返中養老
中旅客不會自動通關 泰機場踹開閘門、飆髒話…曝下場

中旅客不會自動通關 泰機場踹開閘門、飆髒話…曝下場
新聞眼／一覺醒來台灣連名字都沒了 成「一個地方」

新聞眼／一覺醒來台灣連名字都沒了 成「一個地方」
回應川習會涉台議題 賴：捍衛中華民國現狀 沒有台獨問題

回應川習會涉台議題 賴：捍衛中華民國現狀 沒有台獨問題