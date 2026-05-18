近期活動
05月18日（週一）:
●免費公民入籍申請協助
Free Citizenship Application Assistance
05/18,10:00am - 3:00pm
Location: 85-12 Main Street, Briarwood
https://www.queenslibrary.org/
05月19日（週二）:
●初級電腦課程
Beginner Computer Class
05/19 10:30am - 11:30am
Location: 21-45 31 Street, Astoria, NY 11105
https://www.queenslibrary.org/
05月20日（週三）
●Bryant Park 彩帶舞活動
Ribbon Dancing at Bryant Park
05/20, 9:30 a.m.–10:30 a.m.
Location:Gertrude Fountain Terrace in Bryant Park
https://www.nycgovparks.org/
05月21日（週四）
●成人登山健走- Silver Lake Park
Adult Hike - Silver Lake Park
05/21,11:00 a.m.–1:00 p.m.
Location: Silver Lake in Silver Lake Park
https://www.nycgovparks.org/
05月22日（週五）
●編織與鉤針俱樂部
Knitting & Crochet Club
05/22 10:00am - 12:00pm
Location:193-20 Horace Harding
https://www.queenslibrary.org/
05月23日（週六）
●尊巴課程
Zumba
05/23,8:50 a.m.–9:50 a.m.
Location: Gymnasium (Court) in Al Oerter Recreation Center
https://www.nycgovparks.org/
05月24日（週日）:
●Summer on the Hudson: Tai Chi
哈德遜河夏日活動：太極拳
05/24, 8:00 a.m.–9:30 a.m.
Location:Soldiers' and Sailors' Monument in Riverside Park
https://www.nycgovparks.org/
世界日報50周年放映「造山者」紀錄片 回望台灣半導體世紀賭注
