我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

有圖有真相…NVIDIA執行長黃仁勳搭空軍一號到北京了

川普下榻酒店路口擠爆圍觀民眾：就是想看川普的車子

啟揚文化中心「黃梅風華」為今年8月16日演出招收新團員

紐約訊
聽新聞
test
0:00 /0:00
啟揚文化中心主辦黃梅風華盛况
啟揚文化中心主辦黃梅風華盛况

啟揚文化中心主辦黃梅風華盛况
啟揚文化中心主辦黃梅風華盛况

去年2025年6月18日，啓揚文化中心首開序幕「黃梅風華」，在紐約法拉盛舉辦記者招待會展演，從籌劃到登台亮相，參與者都懷著對黃梅調的熱情，日夜打磨基礎，在短短的時間內，力求完美去展現黃梅調的魅力。這個演出受到社區的佳評，終於在十一月二十九日，更在法拉盛市政廳做了一場正式的公益表演，這次的風華再現，在華人界是史無前例，得到了紐約僑界的熱情支持，可謂是盛況空前，而這個席捲全場的亮點，居然是由一群從來沒有上台經驗的新手，雖然是初登舞台，表現不但穩健，更是可圈可點。爲推廣黃梅調藝術，啓揚文化中心決定 8月16日，星期六，下午一點三十分，將舉辦《風華黃梅～跨文化雅韻藝術研討會暨展演》，我們期待喜歡舞台表演的朋友們來共襄盛舉。

這個活動提供了一個很重要的平臺，不但可以學習黃梅調雅韻，更可以穿上傳統的戲服，在舞臺上粉墨登場，展現才華，啓揚中心現在已經開始課程訓練，歡迎報名參加。

啓揚文化中心地址… 133-29 41Ave 1F.Flushing. NY

電話：718-359-1888

347-5565598

上一則

盧建旺案 異議人士徐傑作證：曾到紐約直播抗議中國警察站活動

下一則

皇后區歐松公園附近疑現人類遺骸 法醫介入查身分死因
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

熱門新聞

房產交易紀錄顯示，郭文貴在曼哈頓的豪宅已被售出。該物業位於第五大道核心位置，能從高處俯瞰中央公園全景，2015年購入時成交價達6750萬元，但2025年的最新報價則已跌至1200萬元。圖為豪宅所在的建築。(本報檔案照)

曾在此直播炫富…郭文貴曼哈頓6750萬豪宅 1200萬售出

2026-05-12 12:27
翁玉鳳全家福。(受訪者提供)

福州到紐約 86歲母的跨洋人生

2026-05-09 07:08
7號線列車停靠皇后區廣場站。MTA近日公布7號線多項施工與服務調整，5月起部分路段將出現停駛、跳站及改行慢車等變更，影響皇后區與曼哈頓通勤族。（記者戴慈慧/攝影）

皇后區往返曼哈頓注意…7號線服務大調整 影響至2027年

2026-05-07 15:33
一項最新研究顯示，若想在紐約市達到「舒適生活」的水準，一名單身的成年人年收入需達近16萬元，才能確保其能負擔基本生活開銷以及一定程度的自由支配支出。(記者馬璿／攝影)

研究：紐約單身年薪需達一數字 才能舒適生活

2026-05-11 21:54
由於拍攝內容涉及軍事題材，因而大量軍用裝備和軍裝人士出現在華埠的拍攝現場。(伍鋭賢提供)

母親節曼哈頓華埠驚現「軍車」、大封街？商民怒轟欠妥

2026-05-11 13:38
陳作舟為媽媽何坤權夾菜、並備好餐點。(許振輝╱攝影)

百歲華母何坤權 跨三洲撐起一個家

2026-05-10 06:20

超人氣

更多 >
不就是家建材五金連鎖店 為何一到停車場就「被盯上」

不就是家建材五金連鎖店 為何一到停車場就「被盯上」
曾在此直播炫富…郭文貴曼哈頓6750萬豪宅 1200萬售出

曾在此直播炫富…郭文貴曼哈頓6750萬豪宅 1200萬售出
魯比歐遭北京禁止入境 怎麼陪川普訪中？中國「改譯名」悄解套

魯比歐遭北京禁止入境 怎麼陪川普訪中？中國「改譯名」悄解套
歐巴馬坦承婚姻有壓力 米雪兒感挫折…原因竟與川普有關

歐巴馬坦承婚姻有壓力 米雪兒感挫折…原因竟與川普有關
王愛琳案引震蕩 國土安全部喊查綠卡+違規遣返中國

王愛琳案引震蕩 國土安全部喊查綠卡+違規遣返中國