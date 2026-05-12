春季過敏與免疫重建：海之滴是營養是第一線戰鬥力

海之滴通過日本最高品質JHFA認證，最適用於細胞代謝、增強免疫，現在即電洽或掃描二維碼（QR CODE），可獲得褐藻糖膠免費試用。

步入 5 月，陽光明媚，百花競相綻放。然而，在這繁花似錦的季節裡，不少 50 歲、65 歲以上的中老年朋友卻陷入了健康的“泥淖”。出門散步、賞花歸來，往往伴隨著噴嚏連天、流鼻水，甚至徹夜咳嗽。對於一些正頻繁進出醫院、身體虛弱的朋友來說，過敏季節的體力透支與精神萎靡，讓這個春天顯得格外難熬。海之滴總經理小林大介，特別解析免疫支持與褐藻糖膠的科學奧秘

小林先生指出，面對春季過敏引起的咳嗽和流涕，很多人誤以為是免疫力“太弱”。事實恰恰相反，這往往是免疫系統的“過激反應”。

在 2023 年美國免疫學家年會（AAI）年會上，日本 九州大學的宮崎教授發表了一項關於“免疫平衡”的研究。研究顯示，人體記憶體在兩派免疫細胞：

1.TH1 細胞：負責對付病毒和體內的異常信號。

2.TH2 細胞：負責應對過敏原。

當過敏人群的呼吸道粘膜受損時，體內的 TH2 派系會變得極其敏感，將無害的花粉視為“死敵”發動瘋狂攻擊。這種免疫系統的“內耗”正是慢性炎症和過敏的真相。

宮崎教授的研究證實，褐藻糖膠（Fucoidan）能顯著支持 TH1 細胞。這如同在天平的另一端加上重砝碼，讓原本亢奮的 TH2 冷靜下來。小林總經理強調：“這不是單純的壓制症狀，而是讓免疫系統變得‘聰明、冷靜’，從根源上平復過激反應。”

對於反復進出醫院， 身體指標波動大、極度疲勞的朋友，日本立川大介醫學博士建議採取“高劑量、高頻率”的營養補充。除了白天服用海之滴褐藻糖膠混合AG防禦，海之滴特別強調**“夜間細胞健康的黃金管理期”**。權威科學期刊《自然》（Nature）的研究更是指出，異常信號在夜間往往更加活躍。

海之滴褐藻糖膠的【限量版】產品中含有珍稀的龍目昆布提取物。據透露，龍目昆布褐藻糖膠能強力支持“免疫總指揮”——樹突狀細胞。它能召集免疫精銳力量在夜間執行“特種巡邏”，肅清隱患，讓細胞代謝進入有序狀態。

採訪中，小林大介 分享了一位加州 65 歲聽眾郭先生的真實經歷。去年 8 月，郭先生因複查結果不佳，一度感到前途灰暗。但在朋友推薦下，他嘗試了海之滴褐藻糖膠的“金盒（混合 AG）”與“黑盒（限量版）”組合。

郭先生在感謝信中寫道，服用短短十天后，最直接的感受就是“胃口開了，精神穩了，不再那麼容易感到疲勞”。讓他找回了久違的活力。

總經理小林大介總結道，無論是為了防患於未然，還是在康復期尋求支持，關鍵都在於“更早”與“更准”。

目前，海之滴為了回饋《世界日報》讀者，特別提供“免費試用”體驗名額的健康產品手冊。立即行動，免費索取試用裝及詳細資料：

•國語諮詢專線：1.888.482.5888；粵語諮詢專線：1.888.853.6888；官方網站：www.kfucoidan.com；諮詢時間：週一至週五 9AM–6PM。