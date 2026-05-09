崔述貴醫師精治花粉過敏症 養生療法輔助維護健康效果

崔述貴教授駐診沐鹽養生中心，治療花粉過敏症頗具心得，提醒僑胞切勿亂服成藥，影響健康。

著名針灸中醫藥師崔述貴教授是持有紐約州 執照的針灸中醫藥師，具有全美針灸、中藥特考文憑、全美推拿文憑。崔教授具57餘年臨床經驗，其針刺手法獨特，中藥配方精湛，對於針藥合併快速緩解花粉過敏症頗具心得。崔教授現每週一、三、五於法拉盛 沐鹽養生中心駐診，在花粉季時輔以養生療法排毒，效果加乘，歡迎舊雨新知洽詢或前往。

崔教授表示，花粉過敏症中醫可分為1.風寒感冒型：藥用荊防達湯加減。2.風熱感冒型：藥用銀翹散加減。3.眼、耳、鼻、喉諸癢型：藥用消風散加減。4.聲嘶型：藥用三拗湯加減。5.鼻腔阻塞型：藥用通竅活血湯加減。6.蕁麻疹型：藥用桂枝湯加減。7.皮膚搔癢型：藥用清風散加減。8.哮喘型：藥用定喘湯合二陳湯加減。9.頭痛型：藥用半夏白述天麻湯加味。10.濕疹型：a.急性濕疹：藥用龍膽瀉肝湯合三妙丸加減。b.慢性濕疹：藥用癢血定風湯加減。11.咳嗽型：藥用六君子湯加減。12.耳鳴聽力障礙型：藥用溫膽湯加減。由於花粉過敏引發的併發症 狀有諸多型態，且因個人體質而有所不同，崔教授針刺治療花粉症，手法獨特，辨症取穴，取穴少、精、準、快，針刺之後，通常具有不錯的療效。崔醫師建議，預防花粉症可透過戴口罩與眼鏡、回家立即更衣清潔、使用空氣清淨機、避免花粉高峰時段外出等方式，特別提醒僑胞切勿亂服過敏成藥，以免影響身體健康。

過敏體質患者，除了中醫診斷治療外，用養生療法輔助，效果更加明顯。崔教授駐診的沐鹽養生中心，提供僑胞鹽療、艾灸、足療、撥筋美容等各類養生療法，促進身體排毒、排濕、排寒、排酸，達到通氣血、活筋絡等維護健康效果。

沐鹽養生中心地址：法拉盛139-07 富蘭克林大道。

崔教授駐診時間：週一、三、五(11am-5pm)，網址：www.drshuguicui.com。

沐鹽養生中心營業時間：每天10am-10pm

看診預約電話：347-799-9783 / 646-696-5381