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法拉盛皮草名店母親節特賣 義大利綿羊皮、北美貂皮超低價回饋

紐約訊
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為慶祝母親節，位於法拉盛緬街時代商場內的「紐約皮衣皮草公司」，特別推出年度母親節皮草特賣會，以「工廠直銷、無中間商」為主打，讓消費者能以實惠價格選購高品質義大利與北美進口皮草精品，為母親送上溫暖又時尚的心意。北美、北歐產貂絨貂皮大衣（香港製造），原價高達4,000元，母親節特賣價399元起/件。

業者表示，此次活動為回饋華人社區多年支持，特別推出全場超低折扣，所有商品皆由原廠直供，省去中間成本，價格優惠，部分商品甚至不到原價三分之一。

本次亮點商品之一為義大利綿羊皮休閒皮衣，原價465元，特價89元/件，深受年輕族群與上班族喜愛。名牌義大利綿羊皮女士皮衣原價499元，特價199元/件；男士皮衣原價456元，現價188元/件。款式時尚、剪裁修身，無論日常或聚會穿搭皆適合。

現場另有超過500件新品，包括貂皮披肩、貂皮背心、貂皮帽與皮包等，原價599元起，特價138元起/件；貂皮圍巾更推出38元起的優惠價，是母親節送禮的熱門選擇。

此外，開絲米羊絨大衣原價380至880元，特價138元起/件，兼具保暖、舒適與時尚質感，成為母親節禮物首選。

本次展售商品特色包括：

• 全場皆為2026年新款皮草樣衣

• 最新韓版尼克貂皮大衣（外層義大利面料，內裡可拆卸北美貂皮）

• 多款專為東方女性設計剪裁（三分袖、五分袖、七分袖及披肩式）

• 色彩亮麗、風格多元，從優雅到時尚一應俱全

由於款式與尺寸數量有限，先到先選，售完為止。

紐約皮衣皮草公司法拉盛門市：

37-02 Main St, Flushing, NY

電話：917-792-1188

網站：www.vovusa.com

法拉盛 母親節 義大利

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