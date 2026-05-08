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紐約天仁茗茶 母親節推優惠

紐約訊
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「誰言吋草心，報得三春暉」。紐約天仁茗茶為即將到來的母親節推出「天仁花旗參禮盒」優惠。天仁花旗參深耕三十餘年，以優質威斯康辛州原枝切片與高品質茶包聞名，是節慶送禮的健康首選。

慶祝母親節，紐約天仁茗茶即日起推出系列花旗參禮盒優惠。 優惠活動詳情：

1. 折扣優惠： 花旗參半磅 8 折、參粉（8oz 以上）雙罐 8 折。

2. 量販回饋： 80 入花旗參茶包買三送一。

3. 滿額贈禮： 購物滿 $50 即可獲贈精美小禮，送完即止。

天仁茗茶花旗參以優質威斯康辛州原料聞名，採正宗威州花旗參，皮金肉白，紋路清晰，一等一的好貨，再 結合三十多年經驗，推出原枝切片與高品質花旗參茶包。其產品特色包括通過農會認證、SGS檢驗，適合抗疲勞、養陰補氣等。

核心特色與優點：

* 原料嚴選： 嚴選美國威斯康辛州花旗參。

* 品質認證： 通過相關單位認證及SGS檢驗。

* 特色配方：有助於補氣養身。

* 方便包裝： 天仁花旗參茶包採用鋁箔防濕包裝，持久保鮮。

紐約天仁茗茶產品可上網站購買：www.tenrenfinetea.com ，服務專線：800-292-2049。華埠門店：73 Mott St., New York, NY 10013, 電話：212-349-12286。法拉盛門店：135-18 Roosevelt Ave., Flushing, NY 11354, 電話：718-461-9305。

母親節 威斯康辛州

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