這個母親節送她一份Belmont Park Village好禮

Belmont Park Village 誠摯邀請各位前去共慶母親節，將送禮昇華為精彩的母親節一日遊體驗!

這個母親節 ，Belmont Park Village 誠摯邀請各位前去共慶佳節，享受精心策劃的母親節週末購物、餐飲及尊榮體驗之旅。屆時，整個購物村處處充滿別緻巧思—--從鮮豔欲滴的花朵到匠心獨運的手工巧克力 ；從專屬訂製的贈禮時刻，到各品牌店內的精彩互動活動，將母親節送禮昇華為精彩的母親節一日遊體驗!

該購物村在母親節為您呈現一系列專為致敬母親而設計的特別溫馨時刻，同時發掘來自 Valentino、Missoni、Longchamp、lululemon等眾多品牌的時尚設計師精品，讓消費者享受低至3.5折的優惠；更有美味佳餚及值得分享的母親節特別體驗等待您們。活動亮點包括:

Roller Rabbit 精品店開業

全新精品店將於5月7日（周四）隆重開幕。5月8日（周五），顧客凡在 Roller Rabbit 精品店進行符合資格的消費，即可免費體驗由紐約工作室 Abbode 提供的刺繡服務。

購物贈花禮遇 + 快閃活動

整個週末，在購物村各精品店消費滿 $250，即可獲贈一束精美花束（數量有限，贈完為止）。現場另有花束可供選購。

店內特別體驗

5月9日（周六）及5月10日（周日），參與活動的精品店將推出一系列母親節特別禮遇，包括香檳品嚐、巧克力贈禮、造型搭配諮詢、獨家促銷優惠、個人化客製化服務，以及精心策劃的送禮體驗。參與品牌包括Valentino、Aquazzura、Gianvito Rossi、Missoni、Longchamp、L’Occitane、Kurt Geiger、Levi’s、lululemon、Peserico、Swarovski 等。

Neuhaus 巧克力慕斯推車

5月9日（周六）及 5月10日（周日），現場提供高品質甜點供您選購。

Hundredfold 母親節早午餐

5月10日（周日）提供母親節固定套餐（$85），同時供應常規菜單餐點，所有在餐廳內用餐的母親均可獲贈一杯免費香檳。

Belmont Park Village 的開幕標誌著紐約大都會區核心地帶「體驗式零售」新紀元的開啟—--即全新的奢華奧特萊斯（Outlet）購物體驗。作為專為探索與發現而設計的目的地，Belmont Park Village 每日提供價格極具吸引力的設計師時尚精品，並匯聚了許多知名餐廳及卓越的待客服務。

Belmont Park Village 每周七天營業： 周一至四營業時間為上午10點至下午6點；周五和周六為上午10點至晚上7點；周日為上午11點至下午6點。11月28日（周五）和12月13日（周六）將開啟節日夜間購物模式，營業時間延長至晚上9點。地址:

2601 Hempstead Turnpike, Elmont, NY 11003。如欲了解更多詳情，請造訪 www.BelmontParkVillage.com 或追蹤 @belmontparkvillage。