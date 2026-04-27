黎保利律師談護養院虐待或虐老的索賠

黎保利律師樓有多名「超級律師」。

華人社區不斷增加的老年人口亦導致養老院 人口的增加，養老院疏忽和虐老時有所聞。黎保利 律師指出，政府機構、包括醫療保險 和醫療補助服務中心監督養老院的照顧和服務，聯邦及州政府所都建立了統一的標準，以確保病人的安全和保護。

不幸的是，儘管這些有政府機構，全美每年都仍然有超過100萬名養老院居民受到虐待，當中可以包括疏忽和主動虐待。無論虐待是由於經常性疏忽或由單一事件造成傷害，受害人都有權提出索償。在大多數情況下，有問題的養老院會因為未能提供預期的照顧而失去牌照，因而導致損失聯邦資助。

養老院虐待可以包括跌倒的物理傷害、營養不良或脫水、褥瘡、壞疽、吸入性肺炎、過度鎮靜劑、醫療援助缺乏或錯誤用藥。其他更微妙的損壞如缺乏監督、盜竊、遺棄、有問題的設備、性騷擾、脅迫、身體或精神虐待。所有這些都可以導致養老院病人的人身傷害或死亡。

如果你或你心愛的人需要法律援助，請致電黎保利律師樓免費諮詢。如果你願意的話，可以提交網上問卷。初步諮詢免費，如果律師樓同意處理你的案件，將以成功酬金的方式工作，即是指只要在獲得賠償的情況下，才會收取費用。很多的案件都必須在訴訟時效前提交。

黎保利律師樓專門處理人身意外傷害案件。一向都是代表受害者，從來不會為保險公司及大公司爭取權益。他們的律師團隊擁有多年的豐富經驗，經常受到老客戶的推薦。為客戶服務一直都是他們的首要宗旨。他們受理的意外傷害案件包括:車禍／工傷／物業責任／誤醫誤診／意外死亡等。無論受周人是什麼身份，他們的權益都會受到保障。

黎保利律師樓注重和諧的律師客戶關係。律師樓深刻的瞭解到:當客戶全面瞭解到他們的法律抉擇，這能夠更好的鞏固律師和客戶在案件上的合作關係。所以確保客戶熟悉法律程式並瞭解他們自己案件的特殊性。這樣也能夠讓客戶作出最好的法律決定。他們的目標就是致力於讓客戶瞭解案件始終並明白整個法律進程。可以很自豪的說，客戶24小時能夠聯繫到黎保利律師樓。

黎保利律師樓團隊和工作人員精通英語、普通話、廣東話、臺山話和福州話。律師樓不收取諮詢費。如需約見律師諮詢意外傷害案件，請電(888)620-3888。24小時緊急熱線：888-988-0247。中文網站:www.libaolilaw.com。地址：233 Broadway, Suite 2348, NYC (百老匯大道233號，23樓)。