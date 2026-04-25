5/2-5/3 法拉盛喜來登酒店「雙親節感恩市集」錦繡假期重磅登場 超值優惠回饋新老客戶

配合2026年5月2至3日於法拉盛 喜來登酒店舉辦的「雙親節感恩市集」，錦繡假期特別重磅登場。為回饋廣大顧客支持，錦繡假期特別於本次雙親節市集推出三大超值優惠，誠意滿滿，機會難得。

其中特惠一： 紐約至拉斯維加斯往返機票 搭配三晚精選酒店，僅需399美元起，讓您以超值價格輕鬆暢遊娛樂之都；特惠二：歐洲環線經典行程買一送一，暢遊多國名城，深度感受歐洲文化魅力，是與家人同行的理想之選；特惠三：日本 、韓國、臺灣精選團同樣推出買一送一優惠，並加碼報團加簽證僅需99美元的超值組合，讓亞洲之旅更加輕鬆便捷。

雙親節是表達感恩與陪伴的重要時刻，錦繡假期希望透過這些誠意優惠，鼓勵大家陪伴父母或家人，一同規劃一場難忘的旅行，用行動傳遞愛與關懷。在溫馨熱鬧的市集現場，民眾不僅可以享受節日氛圍，還可面對面諮詢專業旅遊顧問，獲取最適合自己的旅遊與證件方案。

錦繡假期服務範圍全面，涵蓋國際機票預訂、豪華遊輪行程、美國及歐洲各國精品跟團，以及高端訂制旅遊規劃，讓旅客從出發前到旅程結束都無後顧之憂。同時，該公司亦專業辦理多國簽證與各類證件，包括中國十年多次簽證、日本、韓國、臺灣、越南電子簽證，以及歐洲申根簽證等，流程高效、服務細緻。此外，還提供公證、單身證明、委託書、中美護照更新、綠卡延期及旅遊保險等多元服務，真正實現「一站式辦理，全程無憂」。

機會難逢，優惠有限。誠邀您蒞臨雙親節感恩市集，親臨錦繡假期展位，掌握第一手優惠資訊，開啟屬於您的精彩旅程。讓錦繡假期成為您與家人走向世界的最佳夥伴。

錦繡假期布魯克林分店地址： 818 54th Street, FL2, Brooklyn, NY 11220，電話：718-750-2888；法拉盛總店地址: 136-31 41th Ave, Suite 3A, Flushing, NY 11355，電話：718-500-2888。