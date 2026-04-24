花開長島，禮贊生活 — Davinci 社區美學的溫度 母親節活動：打造沉浸式消費體驗

達芬奇花藝中心Davinci Flower Shop以高端花藝為靈魂、以私人定制為核心的社區生活服務品牌

以社區美學溫度著名著名於長島 Plainview的達芬奇花店，在這個充滿感恩的季節， 特別推出母親節 快閃系列活動。誠邀您帶上媽媽，來這裡慢下來，重溫那段被花香包圍的親密時光。

跨界快閃 (Pop-up Store)：一站式選禮空間，花店將聯合多位美學合作夥伴，在店內打造限時快閃店。現場涵蓋：珠寶配飾、新中式服裝、精品茶葉等。

限時禮遇：全天的寵愛儀式， 5月9日上午到店可免費領取 Mini 母親節專屬花束（數量有限）。下午現場設有樂隊演出，並提供免費精緻下午茶點，在音樂與甜點中安放午後時光。

沉浸式手作工坊：把陪伴裝進容器 比起一份現成的禮物，和媽媽一起完成的作品才是無可替代的珍藏。您可以根據喜好選擇自選課程：馬克杯插花、YZONE 飾品手作、中式拓印等活動。手工坊需提前報名以預留材料，報名後，您可在 11:00 AM - 6:00 PM 之間隨到隨參與。

深根長島Plainview的達芬奇花藝中心Davinci Flower Shop，不僅僅是一家花店，更是長島精英們的一個溫暖的駐腳所在。中心打造一個以高端花藝為靈魂、以私人定制為核心的社區生活服務品牌。 匠心：不只是花材，更是自然的呼吸。 走進 Davinci，你聽不到都市的喧囂。在這裡，空間設計不再是生硬的堆砌，而是自然與藝術的低語。 長島的精英群體對於品質有著近乎苛刻的直覺。在花材選擇上，Davinci 堅持“全球甄選，本地表達”。從厄瓜多爾的頂級玫瑰到日本的小眾花卉，每一朵花都經過嚴格“面試”。花藝師傾向於保留植物原始的生命張力——那種鬆弛、自然、帶有呼吸感的線條，仿佛花兒從未離開過曠野。這種“自然的高級感”，正是長島鄰居們的審美堅持。

Davinci 相信，有溫度的社區，有質感的生活，需要透過分享才能圓滿，中心負責人特意將這個空間延伸為一個多維度的美學社交平臺，讓美育在家庭中自然發生。這不再是一個買完即走的商鋪，而是一個您可以停下腳步、喝杯下午茶、與鄰居交流生活美學的“社區客廳”。

“立足社區，服務社區”——這不僅是一句口號，更是 Davinci 的行動指南。歡迎追求那份獨特的體驗與精神歸屬美的同好們，親臨感受。

達芬奇花藝中心Davinci Flower Shop 地址：385 S Oyster Bay Rd, Plainview, NY 11803

電話：+1 516-987-7679