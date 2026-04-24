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華埠商業改進區日前舉辦預防跌倒講座 提醒大眾提防藥物等增加跌倒風險因素

紐約訊
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防跌講座由華埠商業改進區辦公室主任梁林興主持，講員有王蔌來導師帶領的紐約大學護理...
防跌講座由華埠商業改進區辦公室主任梁林興主持，講員有王蔌來導師帶領的紐約大學護理系學生，而贊助商富康醫療薛慶蓮主任也在場向長者致意。

華埠商業改進區日前舉辦預防跌倒講座指出，美國普遍有人口高齡化現象，長者面臨跌倒風險高，影響健康甚至壽命甚巨。然而，講座也提示，只要長者掌握一些要點，例如藥物服用、居家環境布置、起身安全動作以及常做強化下肢運動等，還是可以預防跌倒，降低摔傷風險的。

防跌講座由華埠商業改進區辦公室主任梁林興主持，應邀主講的是紐約大學護理系（NYU Rory Meyers College of Nursing）的多名學生，由華裔臨床導師王蔌來帶領，而贊助本活動的則為富康醫療華埠退休居民社區服務，由主任薛慶蓮等位代表出席。

上述講座說明，服用某些藥物或是藥物的副作用都可能增加跌倒風險，例如藥物引發頭暈、站起來時感到頭輕或發暈、視力模糊、睏倦。至於可能增加跌倒風險的常見藥物則有安眠藥、血壓藥、利尿藥、阿片類藥（處方止痛藥）、抗憂鬱藥/精神藥物。紐約大學師生提出用藥安全建議有（一）患者常備最新服藥清單。（二）就醫時帶備這份清單供醫生參考。（三）不要在未咨詢醫生的情況下自行停藥。（四）特別留意會引起頭暈或嗜睡的藥物。

講到城市步行安全，主講人提出注意事項: (一)行走時，雙手騰出來，有助保持身體平衡。（二）使用側背包、腰包或背囊。（三）穿防滑鞋。（四）如有需要，不妨使用助行器或拐杖。（五）遇到路障時先停下來，確定路障高度再邁出步伐。此外，主講的護理系學生也提出居家安全建議： （一）在廚房和浴室使用防滑墊。（二）固定地毯，避免滑動。（三）保持走道暢通無阻，避免堆積雜物。（四）保持家中光線充足。（五）常用物品放在容易搆得著的地方。護理系講員並提出安全運動習慣的小貼示:  （一）從椅上或床上慢慢站起來。（二）站起後先停留半刻再行走。（三）盡量使用扶手。（四）穿支撐性良好的鞋子。（五）常保身姿挺直。

同時，長者要留心如何安全地站起來，步驟有（一）先將身子挪到椅子邊緣。（二）雙腳平放地上。（三）上身微微前傾。（四）以雙腳和手臂支撐身體，慢慢站起來，然後停一停再開始踏出步子。於此同時，主講人也提出身體感知與保持平衡的重要，其要點: （一）感受身體在空間中的位置和方向。（二）感受身體的重量，從一側轉移到另一側。（三）維持良好的姿勢。主講人還提出有助防跌的運動： （一）緩慢的重心轉移動作。（二）平衡練習。（三）太極拳。主講學生強調太極拳動作緩慢柔和，常練習的好處是（一）改善平衡能力。（二）提升協調能力。（三）增強肌肉力量。（四）降低摔倒風險。

相關問題請洽詢華埠商業改進區，電郵:  [email protected]、URL: www.ChinatownPartnership.org或www.Chinatown.NYC，IG: @ExploreChinatown、Twitter: @ChinatownNYC、facebook： CPLDC，華埠商改區地址: 217 Park Row, 2nd Fl., #9, New York, NY 10038-1101，電話: 212-346-9288。

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