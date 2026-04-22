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凱盛欣榕律師樓 法拉盛與布碌崙一站式專業法律服務

紐約訊
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資深律師及稅法專業碩士王欣榕帶領專業法律團隊，提供安心而值得信賴的法律服務。
資深律師及稅法專業碩士王欣榕帶領專業法律團隊，提供安心而值得信賴的法律服務。

在瞬息萬變的法律與商業環境中，真正的專業，不僅在於解決問題，更在於提前規劃與全面佈局。由王欣榕律師創立並主持的 Kai Law Services PLLC，立足紐約法拉盛與布碌崙，多年來致力於為個人、家庭與企業提供高端、整合式的法律服務。而王律師本人兼具法學博士（Juris Doctor, JD）及稅法專業碩士（Tax LLM）學位，為紐約州執牌律師，戰略視野、專業深度、一站式法律和稅務解決方案，不僅提供法律代理，更提供法律戰略。

由資深律師王欣榕主持的 Kai Law Services PLLC（凱盛欣榕律師樓），多年來，為大紐約社區僑胞及各界人士提供高品質、全方位、一站式法律服務。該律所堅持以專業為本、以客戶利益為先，致力於為每一位當事人制定精準有效的法律解決方案。王欣榕律師畢業於美國頂尖法學院—Georgetown University Law Center，取得法學博士（Juris Doctor, JD）及稅法專業碩士（Tax LLM）學位，並曾任職於知名移民律師事務所，並於曼哈頓中城大型精品律所執業多年，長期為高淨值人士及企業客戶處理移民規劃、商業交易、資產保護與稅務安排等複雜法律事務。憑藉紮實的法律功底與豐富的實務經驗，深受客戶信賴與肯定。目前，王律師帶領由華人及猶太裔律師組成的專業團隊，整合不同領域專長，為客戶提供跨部門協作的全方位法律支援。

該律師樓核心服務領域包括

一、移民法律（Immigration）: I-130 親屬移民申請；I-485 身份調整（律師陪同面談）；各類移民及非移民簽證申請；青少年特殊移民（SIJS）；移民豁免申請；BIA 上訴；U 簽證申請；聯邦催辦令（Mandamus）。

二、離婚與家事法（Divorce & Family Court）:無爭議離婚；有爭議離婚；失蹤離婚、公告登報離婚；婚前／婚中／婚後協議；子女撫養權及撫養費安排。

三、房地產與商業交易（Real Estate & Business）:住宅及商業房產買賣與過戶；Condo Book製作；租約審閱與擬定；房地產糾紛訴訟；生意買賣與股權轉讓。

四、稅務、信託與資產規劃（Tax, Trust & Estate Planning）:遺囑訂立；生前信託；

白卡（Medicaid）信託；特殊需求信託；資產保護及不可撤銷信託；IRS稅務爭議處理；稅務規劃與信託管理服務。

五、破產法（Bankruptcy）:第七章個人破產；第十三章個人破產；第十一章公司破產等。

凱盛欣榕律師樓秉持「專業、誠信、效率」的核心理念，堅信保障客戶合法權益是法律工作者最重要的責任。無論案件大小，團隊均以嚴謹態度與細緻服務，為客戶提供清晰可行的法律策略與穩健保障。預約諮詢電話：718-308-5180。法拉盛辦公室：41-25 Kissena Blvd., Suite 128，Queens, NY 11355；布碌崙辦公室：

6410 8th Avenue, Suite 1B，Brooklyn, NY 11220。

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