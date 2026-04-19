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世界日報雙親節感恩市集5月舉行

紐約訊
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雙親節感恩市集海報。
雙親節感恩市集海報。

多元品牌齊聚 打造節日消費與家庭互動新場景

隨著母親節與父親節臨近，由《世界日報》主辦的「雙親節感恩市集」將於5月2日（周六）至5月3日（周日），上午10點半至下午6點，在法拉盛喜來登飯店地下一層舉行。活動免費向公眾開放，預計吸引大批民眾攜家人到場參與，成為紐約華人社區節日期間的重要線下活動之一。

本次市集以「感恩父母、家庭陪伴」為核心理念，整合健康養生、餐飲美食、醫療服務及旅遊生活等多個消費領域，透過品牌集中展示與優惠釋放，打造集「消費、體驗、交流」於一體的綜合型社區活動平台。

多元產業集中亮相 健康與品質消費成亮點

在健康養生板塊，多家知名品牌帶來針對節日需求設計的產品與方案。太子牌威州花旗參作為獲官方認證的花旗參品牌，主打高品質滋補產品；余仁生推出白鳳丸及即食燕窩系列，強調調理與送禮雙重屬性； iHealth愛健康則從血脂、血糖、睡眠及抗老等角度，分享健康管理理念。

值得關注的是，Market America亦將參與本次市集，透過SHOP.COM平台展示其通用購物車及電商整合模式，並重點推廣Isotonix®高吸收營養配方產品。該系列以「吸收快、效率高」為特色，現場將推出母親節專屬滿額優惠及健康禮品包，進一步強化健康消費場景。

食品與餐飲品牌齊聚 現場體驗帶動人氣

食品與餐飲區同樣呈現多元化趨勢。李錦記與珠江橋牌分別展示經典醬料與釀造產品，體現華人飲食文化的傳承與國際化發展。

在現場餐飲體驗方面，多家特色品牌將提供即時製作與互動式消費體驗。KCNG Corp. 帶來緬甸咖啡與特色小吃；Ice Queen Ice Cream現場製作泰式炒冰卷；中港粵式美食推出多款人氣街頭食品與甜品；Mofa Cafe與快車道則分別呈現台式與北方風味餐飲，提升整體活動的參與感與停留時間。

醫療與社區服務延伸 提升公共服務觸達

除消費與餐飲外，活動亦引入醫療及社區服務資源。ABI家庭護理公司提供居家護理與康復資訊；EmblemHealth安保健保與Molina Healthcare莫利納健保

介紹不同族群適用的醫療保險方案；亞美醫師協會慈善基金會則持續推動亞裔社區健康教育與資源連結。

業界人士指出，將醫療服務與市集結合，有助於提升資訊可及性，讓更多家庭在輕鬆的環境中接觸專業資源。

限時優惠集中釋放 節日消費氛圍升溫

在優惠方面，主辦方整合多品牌推出限時折扣與現場專屬方案。DMS動力家電協助申請政府家電福利；Dr. Fuji Wellness提供按摩椅優惠；北美淨水器推出下單贈禮；悟空教育提供課程試聽機會。

此外，飯糰外賣Fantuan Delivery推出優惠券包，錦繡假期帶來機票、酒店及旅遊套裝優惠，進一步延伸節日消費場景。多數優惠僅限活動期間提供，強化現場消費動能

打造社區節日場景 強化家庭互動價值

主辦方表示，「雙親節感恩市集」不僅是購物平台，更希望透過場景設計，促進家庭成員間的陪伴與交流。活動期間，民眾參與現場互動，還可於世界日報攤位免費領取精美帆佈袋。

隨著節日臨近，該市集有望成為連結品牌、服務與家庭需求的重要節點，在帶動消費的同時，進一步強化社區凝聚力與節日氛圍。

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