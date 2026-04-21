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華埠青年會YMCA夏令營開始招生 專為5至11歲兒童設計

紐約訊
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隨著全球華語學習熱潮持續升溫，結合語言教育與文化體驗的沉浸式課程正逐漸成為家長為子女規劃暑期活動的首選。位於紐約的中華青少年會近日宣布推出全新一季中文夏令營，主打「全中文環境＋多元文化體驗」，吸引不少關注子女語言能力與文化認同的家庭報名參加。

主辦單位表示，本次夏令營專為5至11歲兒童設計，課程內容涵蓋基礎中文聽說讀寫訓練，並透過遊戲、藝術創作及團隊活動，讓孩子在自然互動中提升語言能力。不同於傳統填鴨式教學，營隊採用沉浸式教學模式，讓學生在日常交流中使用中文，從而建立語感與自信心。

除了語言課程外，夏令營亦融入豐富的文化元素，包括中國鼓樂體驗、書法繪畫、節慶文化介紹等，讓學員在學習語言的同時，加深對中華文化的理解。希望孩子不只是學會說中文，更能了解文化背後的意義，從中培養跨文化視野。

體能活動方面，營隊特別安排游泳課程與戶外運動，由專業教練指導，確保孩子在安全環境下鍛鍊體能。同時，營隊也規劃城市探索行程，帶領學生走訪當地博物館及文化地標，將課堂所學延伸至真實生活場景，提升學習成效。

值得一提的是，所有課程均由具備專業資格的教師與教練團隊負責，並採小班制教學，以確保每位學生都能獲得充分關注與指導。主辦方強調，安全與教學品質始終是營隊運營的核心，從師資培訓到活動設計均嚴格把關。

近年來，隨著華裔家庭對母語教育的重視程度提升，加上非華裔家庭對中文學習需求增加，類似的語言文化營隊市場快速成長。教育專家指出，幼年階段是語言學習的關鍵期，透過沉浸式環境能有效提升學習效率，也有助於培養多語能力。

「一個說中文的夏天」在2026年暑期教育市場中展現強勁招生動能，不僅反映家長對中文學習的重視，也突顯優質教育品牌在競爭環境中的關鍵價值。隨著報名持續升溫，該項目有望成為華埠青年會年度最具代表性的旗艦課程之一。

華埠青年會YMCA地址:273 Bowery St. NY. 電話: 212-912-2460

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