平安保險獨家代理特廉房屋保險 持續期保單比價最高可省30%

平安保險獲各大A級保險公司指定獨家代理汽車&房屋保險，保費特廉！圖為布碌崙分公司。

平安保險 憑藉深耕社區40多年的優良口碑，在大環境不佳、市場如此艱困時刻仍獲得各大A級保險公司指定獨家代理汽車&房屋保險。推出商業與房屋保險特廉方案，持現有續期保單比價最高可省30%，歡迎僑胞致電洽詢或親臨比價。

在經過疫情與嚴重通膨大環境的影響，許多保險公司無法獲取相對利潤已紛紛退出市場，造成僑胞難以尋找到合適的保險方案及投保公司。平安保險深知大眾期待，持續為僑胞帶來更多適合的保險方案，其獨家代理優質A級房屋保險，承諾理賠迅速且保障全面在業界享有盛名，持現有續期保單比價最高可省30%。平安保險服務涵蓋樓宇、餐館、美容美甲、洗籠、勞工、裝修及電召車等多種商業險，為僑胞提供高性價比的保險方案。

平安保險負責人表示，海景房深得大眾喜愛，但在購買濱海住房時，應該考慮到海邊房屋的特殊環境，如潮濕、鹽分、海風等，這些因素可能會影響保險的理賠項目和保障範圍。海邊建築物保險需重點關注颱風洪水險、高額地震險及鹽害導致的設備損壞責任。除銀行強制的基本火險與地震險外，應主動加保「颱風洪水險」以應對海水倒灌與強風，並因海邊特殊環境選擇「高自負額」或特別約定條款，確保在潮濕、強風、鹽蝕等自然因素下能獲得實質賠償。 建議在購屋前直接諮詢產險公司，針對特定位置進行風險評估並主動加保，以防突發的天災帶來巨大財務損失。平安保險經驗豐富，負責人以40多年的豐富經驗能為您省下大額保費，歡迎新老客戶持現有續期保單比價，最高可省30%保費。

平安保險主要優勢與服務：

房屋保險 (1-4家庭)： 代理A級公司，理賠迅速，保障範圍廣。

商業保險： 專精於餐館、速食店、美容院、美甲店、洗衣店（洗籠）、裝修業及電召車等行業。

特廉優惠： 持續保單比價，最高節省30%保費。

經營理念： 宗旨為僑胞提供「適用」且「特廉」的優質保險。

歡迎僑胞致電或親臨平安保險諮詢，尋求最實惠的保險保障。

擁有40多年保險經驗的平安保險，專業提供汽車、房屋、商業等優質保險服務，在華人社區中國城、法拉盛及布碌崙均有辦公處，誠信服務，深獲華人社區好評。

平安保險總公司地址：紐約華埠且林士果8號5樓500室(永發大廈)，諮詢電話：212-233-8258。法拉盛分公司地址：羅斯福大道135-32號3樓，電話：718-359-5380，週一至週六營業。布碌崙新分公司：8大道48-06號1樓，電話：718-436-3388，週一至週五營業，服務僑胞。