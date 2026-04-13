「如何讓退休時擁有最大化資產」免費公益講座掌握財富先機4/16法拉盛啟揚中心 茶點招待

「如何讓退休時擁有最大化資產」免費公益講座將於四月十六日於法拉盛啟揚中心舉行。

在全球經濟環境持續變動、壽命延長與退休 結構轉變的背景下，如何妥善規劃退休財務，成為現代人不可忽視的重要課題。為協助民眾提早布局、降低未來不確定性帶來的風險，由專業資深理財團隊所舉辦「稅務負擔分散」免費公益講座，誠邀社區民眾踴躍參加，備茶點招待。

面對變動的經濟環境，您的退休藍圖是否足夠穩健？華裔 家庭如何在高稅務環境下，實現財富的有效傳承與增值？擁有 180 年信譽的美國紐約人壽（New York Life），誠邀您參加由專業顧問團隊主理的金融專題公益講座。深度解析：

* 省稅策略：如何善用保險與年金工具優化稅務負擔。

* 退休保障：打造不退色的終身收入來源。

* 財富傳承：確保資產安全、完整地留給下一代。

此次主講人為深耕華裔社區多年，深知華人 家庭對財富傳承、子女教育及尊嚴退休的重視的資深理財家。透過專業且通曉語言的服務團隊，提供涵蓋終身壽險、年金規劃及長期護理在內的全方位金融方案。期則此次講座能與華人僑胞並肩同行，以誠信與實力守護您的每一份承諾，共創跨代繁榮的未來。

講座內容亦將說明人壽保險在財務規劃中的雙重角色——不僅可於工作期間提供保障，透過適當規劃，亦有機會在未來轉化為免稅的補充退休收入來源，協助提升整體財務彈性。

活動將於2026年4月16日（星期四）下午1時至3時舉行，地點位於紐約法拉盛啟揚中心。現場除專題講解外，亦設有問答環節，讓與會者能針對自身情況進行交流與了解。

主辦單位表示，面對未來稅率變動與經濟不確定性，及早規劃是守護財富的關鍵一步。此次講座免費開放，名額有限，請及早報名。

如需更多資訊或預約席位，可致電929-218-2485或781-354-6960洽詢。