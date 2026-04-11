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八大道State Farm（珊迪）保險深耕社區 華裔專業團隊提供一站式保險/免費估價

紐約訊
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位於布魯克林八大道51街的State Farm授權代理保險機構「State Farm（珊迪）保險」，由華裔保險及理財專業人士 Sandy Xu 親自主理。該團隊長期深耕華人社區，以專業、細緻及多語言服務著稱，致力為移民家庭與本地商戶提供全面且靈活的保險保障方案，近年在社區內累積良好口碑與穩定客戶基礎。

「State Farm（珊迪）保險」業務涵蓋範圍廣泛，除個人保險服務外，更專注於商業保險領域，提供包括汽車保險、住宅保險、人壽保險、退休規劃及基本理財諮詢等多元化服務。同時針對中小企業需求，提供商業汽車保險、商用卡車保險、餐館責任險、零售及雜貨店保險、辦公室保險、洗衣店保險、食品批發業保障方案，以及商場綜合責任險與勞工保險等，協助不同類型企業建立風險管理基礎。

團隊由多名持牌專業保險從業人員組成，具備不同領域專業背景，能以英語、普通話及粵語提供溝通服務，方便不同族裔客戶理解保險條款及保障內容。該機構強調「量身定制」的服務理念，會根據客戶資產狀況、家庭結構及商業模式，設計相應保險組合，以達致風險保障與成本平衡。

在汽車保險方面，該代理機構表示可依據駕駛紀錄、保單組合及多項優惠條件，協助客戶爭取更具競爭力的保費方案，部分情況下可享多重折扣優惠，例如良好駕駛紀錄、多車投保及綜合保險組合等，以降低整體保險支出。同時，機構亦支援國際駕照及部分外地駕照持有人辦理相關保險安排，為新移民提供便利服務。

在理賠服務方面，依託 State Farm 全美理賠網絡體系，該代理強調能為客戶提供相對完善的事故處理支援與流程協助，並在保單理賠過程中提供跟進與溝通服務，協助客戶更順利完成理賠申請程序，減少不確定性與溝通成本。

「State Farm（珊迪）保險」位於 Brooklyn, NY 11220 八大道社區核心地段，交通便利，方便客戶前往諮詢。該公司提供靈活預約及諮詢服務，並強調快速回應與持續跟進機制，期望在保險服務之外，建立更緊密的社區連結。

隨著華人移民及中小企業在紐約地區持續發展，該機構表示將繼續拓展服務內容，提升專業能力，並以更完善的保險及理財方案回應市場需求，協助客戶在變動環境中建立更穩固的保障基礎。

如需進一步資訊，可致電 718-633-6500 聯絡該公司專業團隊洽詢。

或親洽: 815A 51st Street, Brooklyn, NY 11220 (免費估價)

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