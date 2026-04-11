中華航空發表第二架寶可夢主題彩繪機「皮卡丘彩繪機 CI2」打造空中樂園

中華航空推出第二架寶可夢主題彩繪機「皮卡丘彩繪機 CI2」，主題延伸至機場報到、機上用品及兒童餐點等，及聯名周邊商品陸續開賣。

雲端的飛行藝術再現！中華航 空4月1日正式發表與The Pokémon Company攜手打造的第二架寶可夢彩繪機「皮卡丘彩繪機 CI2」，將13隻寶可夢繪於A350客機機身，並在機身上巧妙融入匠心獨具的祥雲花磚圖騰，完美結合台式工藝美學。彩繪機主題延伸至機場報到、機上用品及兒童餐點等，讓每位旅客宛如置身繽紛的空中樂園，重新定義快樂飛翔的旅行意義。

華航總經理陳漢銘表示，自2022年參與「飛翔皮卡丘計畫」以來，首架彩繪機廣獲好評；今年再度與The Pokémon Company聯手推出第二架彩繪機，不僅是品牌精神的延續，更是華航對全球粉絲的熱情回應。全新彩繪機持續串連世界，飛往東京、西雅圖等更遠航點，也將飛行的樂趣傳播到世界各地。The Pokémon Company董事福永晉也表示，皮卡丘彩繪機CI自推出以來深受全球旅客喜愛，令人十分欣喜；非常榮幸與華航再次攜手推出「皮卡丘彩繪機 CI2」，盼旅客能和寶可夢一同展開環遊世界的精彩旅程。

華航「皮卡丘彩繪機 CI2」機身上共有13隻寶可夢，包括飛翔皮卡丘、皮皮、迷你龍、哈克龍、快龍、毽子草、毽子花、毽子棉、狩獵鳳蝶、青綿鳥、七夕青鳥、克雷色利亞及彩粉蝶，引擎上更藏有小驚喜等待旅客尋寶。此外，寶可夢與台式花磚的圖騰設計也應用於機上用品，如盤墊紙、綜合果豆、主題紙杯、餐巾紙、座椅頭墊紙、枕頭套及空服員圍裙等；華航同時推出搭機專屬的皮卡丘原子筆或便利貼等好禮，讓旅客體驗被滿滿寶可夢圍繞的幸福感。

隨「皮卡丘彩繪機 CI2」正式啟航，華航特別為小小旅客打造專屬的夢幻飛行體驗，主題貼紙本、創意手繪扇及別緻手繪提袋等多款寶可夢主題禮物，讓小朋友們在雲端也能自由揮灑想像力，享受與寶可夢共同飛行的時間。此外，華航更同步於全航線端出吸睛的「寶可夢主題兒童餐盒」，組合式的立體餐盒，讓飛行體驗自視覺延伸至味蕾，全程陪伴每位小小冒險家童趣旅程。

華航「皮卡丘彩繪機 CI2」聯名周邊商品也將於4月初陸續開賣，包含登機箱、頸枕、飛行夾克等，琳瑯滿目的主題商品橫跨日常穿搭、旅行必備好物等用途，透過華航eMall網站（https://emall.china-airlines.com/emall/）及機上Home Delivery送貨到府販售，未來也將推出更多周邊商品，值得期待，歡迎寶可夢玩家們把握機會收藏。