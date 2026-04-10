KIKKOMAN萬字醬油持續深耕亞洲市場 多元調味產品布局餐飲與家庭通路

除了萬字醬油（KIKKOMAN）經典產品外，萬字國際公司亦積極拓展調味料版圖，滿足不同料理情境需求。

以天然釀造醬油聞名全球，近400年歷史的萬字醬油（KIKKOMAN）近年持續擴大其在亞洲市場的布局，透過多元化產品線與穩定的品質管理，強化在餐飲業與家庭消費市場的競爭力。萬字國際公司表示，隨著消費者對健康飲食與天然調味的重視提升，品牌長年堅持的自然釀造理念，正成為市場成長的重要動能。

萬字國際公司核心產品萬字醬油採用非基因改造黃豆、小麥、食鹽與水，經長時間自然發酵釀造而成，不添加人工色素與防腐劑，風味溫潤、層次分明，廣泛應用於各式中、西、日式料理。公司指出，正是這樣穩定且可追溯的製程，讓萬字醬油成為全球消費者心中「醬油標準」的代表品牌之一。

除經典醬油產品外，萬字國際公司亦積極拓展調味料版圖，陸續推出萬字蠔油，素食蠔油，匠照燒烤醬， 萬字米醋、壽司醋，糯米醋，米醋，燒肉醬、壽喜燒醬、照燒醬、沾醬與各式風味醬料，滿足不同料理情境需求。這些產品不僅提升家庭料理的便利性，也廣受餐飲業者採用，成為連鎖餐廳與專業廚房的重要調味選擇。

在產品研發方面，萬字國際公司持續因應各地飲食文化進行在地化調整，例如針對亞洲市場口味偏好，推出鹹甜平衡、用途明確的專用調味品，協助消費者快速完成料理，同時保留食材原味。公司強調，未來仍將以「自然、美味、安心」為核心，結合創新研發與市場洞察，擴大產品應用層面。

日本萬字集團自1975年在美國舊金山成立萬字國際公司總部，經過數十年的努力，已在全美各地擴充至６家分公司，每年營業額高達數千萬。萬字醬油現在己是北美地區中國餐館業及華人家庭不可或缺的調味醬。