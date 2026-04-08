70後當代藝術家張越‧人間樂園畫展 4/9至4/13紐約法拉盛市政廳畫廊舉行

張越「人間樂園」個人畫展4/9至4/13。

紐約法拉盛 市政廳(Flushing Town Hall)畫廊自4月9日至13日(一連五天)舉辦張越「人間樂園」個人畫展，展覽時間為每日中午12時至下午5時。

身為70後當代藝術家、美國世界藝術中心(World Art Center)藝術家的張越（Zhang Yue），先後學習於山西師範大學、中央美術學院、中國藝術研究院。舉行個展有2020年張越「渡部滿雙個展」（上海/伊洛齋）、2021年新宗教張越作品展（東京銀座至峰堂）、2023年「你吃過牡丹，現在你喝月亮」張越個人項目（上海 ART021）和「文明的面1張越」個人作品展（上海外灘一號藝術中心）、2024年「文明的面孔2張越」個人作品展（上海外灘一號藝術中心）等。

其作品在紐約、洛杉磯、新加坡 、東京、墨爾本等國家地區展出，且被中外多處機構收藏；包括中國國家博物館、中國美術館、美國世界藝術中心、多倫多現代美術館、新加坡藝溯廊、國家畫院美術館、國家政協禮堂美術館、上海外灘一號藝術中心、浙江美術館、太原美術館、成都美術館、滄州美術館、雍陽美術館、國鼎美術館、天大雲華美術館、大千美術館、上海羲曇藝術基金、北京四分之三、亨嘉堂、斯巴魯森林中國、太和空間、長建大觀美術館、玨瀾畫社、古吳軒、勞特斯辰等。

是次「人間樂園」個展是一充滿誘惑與詰問的視覺現場。張越以其敏銳的洞察力與獨特的視覺語言，為我們構建了一個既熟悉又疏離的奇觀世界。在這裡，消費時代的符號、被異化的個體、都市的迷光與荒誕的寓言交織並置，共同指向我們身處其中且習以為常的「日常」。

「樂園」一詞，在張越的筆下被賦予了複雜的雙重性。它既是浮於表面的、被許諾的歡愉與豐盛，也是潛藏其下的、精神性的迷失與空洞。藝術家並非在簡單地描繪一個外部世界，而是在勾勒我們內心的圖景—那些在欲望驅動下的追逐，在喧囂過後的孤寂，以及在集體無意識中的沉浮。畫面中那些看似戲謔、誇張的形象與場景，實則是穿透現實表象後，對現代人生存境遇的深刻隱喻。

在技法上，張越自由地穿梭於具象與表現之間。他筆下的色彩時而濃烈如盛宴，時而沉鬱如挽歌；線條在控制與失控之間遊走，精準地捕捉著這個時代的躁動與不安。這種充滿張力的視覺表達，不僅構成了強烈的劇場感，也更深刻地映照出我們時代精神中的矛盾與複雜性。

在這片「樂園」裡，它或許會令您感到一絲不適，那正是我們與真實自我猝然相遇時的反應。張越沒有預設答案，而是通過他創造的這個世界，向我們發出誠摯的邀請：在迷狂的幻象之下，重新審視我們所建造的「樂園」，以及我們自身在其中的位置。

張越「人間樂園」個人畫展自4月9日至13日(一連五天) 每日中午12時至下午5時在紐約法拉盛市政廳畫廊舉行，地址：137-35 Northern Blvd., Flushing, NY 11354。