應對AI浪潮與職場焦慮貝特曼舉辦「2026 BTM美東青年職業峰會」

應對AI浪潮與職場焦慮，BTM貝特曼集團4/30舉辦「2026 BTM美東青年職業峰會」。

隨著人工智慧 （AI）技術的迅猛發展，全球職場正經歷著前所未有的深刻變革。對於廣大國際學生和青年專業人士而言，如何在充滿不確定性的就業市場中脫穎而出，斬獲第一份offer並規劃長期的職業發展，已成為當前最為迫切的課題。為協助新一代人才應對這些挑戰，貝特曼集團（BTM Group）將於4月30日（星期四）下午5時至晚9時，在紐約曼哈頓麥迪森大道515號JAY Suites舉辦「2026 BTM美東青年職場峰會」，敬請有意者把握時機，從速註冊報名訂座，掃碼購票早鳥票$15(4月15日前），常規票$25(4月15日後）。

本次峰會旨在為青年人才搭建一個與行業領袖直接對話的高端平臺。該活動將匯聚來自科技與人工智慧、金融與資產管理、法律與人力資源、創業與人文藝術等多個領域的頂尖專家，共同探討在日益由AI主導的勞動力市場中，青年專業人士應如何保持並提升自身的職場競爭力。

職業峰會已確認多位重量級演講嘉賓，包括紐約大學斯特恩商學院（NYU Stern School of Business）教授Xi Chen、捷邁邦美（Zimmer Biomet）全球高級人力資源總監James Cheng，以及貝特曼法律集團（BTM Law Group）合夥人Gregory Bitterman。更多業界精英也將陸續加入演講陣容，為與會者帶來前沿的行業洞察。

在高品質對話中，與會專家將圍繞多個核心議題展開深入探討。議題包括：

● AI 會淘汰哪些崗位？職場新人如何提升在當下大環境中的核心競爭力？

● 看透 AI浪潮下的真實業務場景，探討在大趨勢下到底哪些核心技能才能讓你不可替代

● 破除盲目跟風，精準錨定未來五年內最具成長性的核心賽道與商業破局點

貝特曼集團CEO Cindy Zhang在談及這次峰會的初衷時表示：「本次峰會的核心目的，是說明青年專業人士從迷茫走向清晰。隨著AI不斷重塑招聘格局，國際學生不僅需要戰略性的職業指導，更需要長遠的規劃，才能在激烈的競爭中保持領先地位。」

除精彩的主題演講外，峰會還特別設置分組討論環節。讓與會者將有機會進入科技、金融、文化藝術以及創業等四大專屬行業討論區，與業內資深人士進行面對面的深度交流。這種互動模式不僅有助於解答青年人才在求職過程中的具體疑惑，更為他們建立戰略性的人脈網路提供了絕佳機會。

2026貝特曼首屆「美東青年職業峰會」於4月30日（星期四）下午5時至9時，在紐約曼哈頓(515 Madison Ave 11th floor, New York, NY 10022)舉行，有意參加職業峰會或尋求合作夥伴關係的機構及個人，可訪問活動官方網站https://btmevent.com/2026summit進行註冊及瞭解更多詳情。

貝特曼集團(BTM Group)在紐約市成立於2001，歷經二十餘年的穩健發展，已成長為一家涵蓋法律服務、EB-5投資移民服務、投融資管理以及房地產開發等多個領域的綜合性跨國企業集團。集團由Yu Liu創立，Cindy Zhang擔任聯合創始人兼首席執行官。多年來，貝特曼集團始終致力於為國際人才提供全方位的支援與服務。