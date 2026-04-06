黃啟源律師專業法律線上講座、助您了解法律知識

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黃啟源律師2026 4月線上講座通知

4月9日 （週四）晚7:00 – 8:30 P.M. 信託的基本理論以及實際操作

4月11日 (週六) 晨 10:00 – 11:00 A.M. 如何處理房東房客的糾紛

4月11日（週六）下午7:00 – 8:00 P.M. 遇到官司應該如何處理

講座方式：聽眾送短訊到 (718) 688-9765表明希望參加線上講座，黃啟源律師樓會在講座前給聽眾用短訊送講座鏈接。如有問題請電(718) 688-9765詢問張經理。

如果您沒有做信託，不管有沒有做遺囑，百年歸老之後，您的繼承人必須聘請律師到遺產法庭，去做費時費事昂貴的遺產執行或遺囑認證。信託不止可以省掉這些麻煩，如果您用到白卡免費的醫療服務，信託還可以保護您的財產不受政府的拍賣。要是您對家屬有一定的期望，或是您的家屬有特殊的需要，您希望運用您所有的財產來幫您實現您的願望或是給您的家屬特殊的保護的話，您非用信託不可。要是您的財產的價值接近或超過紐約州或聯邦政府的遺產寬減額的話，您必須要使用信託來避免遺產稅。信託還有一些很重要的保護受益人的法律效果。稍微有點財產的中產階級在考慮退休 遺產規劃的時候都必須要使用信託。只是信託的概念一般人都不瞭解，其實信託的法律原則相當簡單。功用卻非常大。沒有資深的律師的詳細解釋，一般人都沒辦法瞭解信託。製作信託經驗豐富的黃啟源律師會為聽眾解釋信託的基本概念以及實際的適用。

房客是房地產投資人又愛又恨的對象。投資房地產的價值的多少是以該房地產的收入的多少為計算的根據。如何挑選房客、維護房東和房客之間的關係、如何保證房客支付租金非常重要。房客積欠房租應該如何處理更是房東不可以不知道的。紐約州的房東房客法律是非常保護房客的。紐約市的房東房客法律比紐約州的法律更保護房客。房東房客法院的責任是確保房客的權利。在這種大環境下，房東應當如何保護自己的權益，確實是一項非常具有挑戰性的議題。擁有豐富的房東房客法庭經驗的黃啟源律師樓件為您詳細解說。

身在美國很難避免上法庭。不管是您是被告或是原告，上了法庭，一切發言、文書都有確定的格式、程序要遵守。哪個法院管理哪種案件，能夠給您什麼司法救濟，什麼時候要做什麼事，說什麼話，一點都不能搞錯。要提供什麼證據、證據應該具備什麼條件， 要怎麼提出才能被法院接受必須一絲不苟。黃啟源律師詳細和您解說。