當代職場的犀利剖白：諷刺劇《Chinese Republicans》紐約進行世界首演中
紐約知名的非營利劇院公司 Roundabout Theatre Company 正式揭曉其冬季重點劇目——由新銳劇作家 Alex Lin 創作的最新力作 《Chinese Republicans》（華裔共和黨人）。這部作品由曾執導多部亞裔題材佳作的 Chay Yew 擔綱導演，演出至4月5日 在 Harold and Miriam Steinberg Center for Theatre 的 Laura Pels Theatre 進行世界首演。
《Chinese Republicans》被描述為一部「筆觸大膽且帶有刺痛感」的現代諷刺劇。故事聚焦於三位在商界呼風喚雨的成功女性，她們每月固定舉行「權力午餐」，交流彼此在企業叢林中取得的輝煌戰績。然而，當 24 歲、滿懷抱負的職場新人 Katie（由 Anna Zavelson 飾演）踏入這場金融圈的權力遊戲後，原本穩固的格局開始崩裂。劇中三位前輩紛紛試圖將自己的成功法則強加於 Katie 身上，卻在不知不覺中揭開了她們在攀爬企業階梯時，為了「美國夢」所做出的種種犧牲與妥協。
這部作品不僅僅是一部關於企業競爭的職場劇，它更像是一面鏡子，尖銳剖析當代美國的身份認同，照映出當代美國社會的多維縮影：
• 文化同化與代價：探討亞裔在主流資本主義體系中，如何在身份認同與成功之間尋找平衡。
• 代際衝突：呈現老一輩與「Z 世代」對於職業生涯與個人價值觀的激烈碰撞。
• 職場性別政治：以極具幽默感且不掩飾殘酷的視角，揭露女性在金權世界中的真實處境。
雖然《Chinese Republicans-華裔共和黨》以亞裔角色為核心，但其探討的主題——野心、選擇、後悔與自我定義——卻是跨越文化與族裔的普世價值。無論是剛入職場的年輕人，還是已在專業領域深耕多年的資深人士，都能在劇中看見自己的影子。本劇成功地提出了一個現代人共同的課題：在追求社會認可的成功時，我們如何保持靈魂的完整？整部戲劇不僅是視覺上的享受，更是一場心靈上的對話。它邀請觀眾走進劇場，在歡笑與震撼中，重新審視我們所處的時代與每個人所做的生命抉擇。
本次演出集結了多位百老匯與亞裔演藝界星光熠熠的主創陣容及優秀代表，包括曾獲大獎肯定的演員 Jodi Long、Jennifer Ikeda 以及 Jully Lee。幕後製作團隊同樣陣容堅強，由 Wilson Chin 負責舞台設計，Anita Yavich 操刀服裝，並由 Fabian Obispo 進行音樂創作與音效設計。
為了讓更多觀眾能搶先體驗這部具備「全美共鳴」的作品，劇院特別推出了預演優惠（Preview Pricing），票價僅需 $49 或 $79。
• 演出地點：111 West 46th Street, New York, NY（Laura Pels Theatre）
• 購票方式：可透過 Roundabout 官方網站 或是 Broadway Inbound 進行 10 人以上的團體訂票。
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