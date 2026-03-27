CMP人力中心四月舉辦「企業家培訓班」開課在即報名從速

CMP人力中心四月舉辦「企業家培訓班」，上課時間為期十個週六，敬請從速報名。

在創業的道路上，許多人常常感到無從下手，並且缺乏有效的指導和支持。在這種情況下，找到一個可靠的團隊和經驗豐富的導師變得尤為重要。然而，許多有志創業者面臨的挑戰在於缺乏適當的資源和專業的指導，為了解決這些問題，CMP人力中心特別推出了一項企業家培訓班，旨在為有志於創業的個人提供全面的支援和輔導。

本次培訓班由紐約州經濟發展局（Empire State Development）贊助，CMP人力中心屬下的商業輔助中心承辦，由來自不同領域的專業人士主講。課程將帶領學員深入探討創業相關的每一個話題，包括公司註冊、商業法律、稅務、保險、市場研究與推廣、貸款、小型企業資源與最新的經商資訊。

CMP人力中心「企業家培訓班」將於4月18日至6月20日期間舉行，每週星期六上午10時至下午5時，上課時間共計10週，課程全程以國語授課。上課地點位於（55 Chrystie Street 2/FL, New York, NY 10002）CMP人力中心辦公室，參加此次課程的學員將有機會通過實際操作和專家指導，提升商業技能，為未來成功奠定堅實基礎。

「企業家培訓班」課程已公開接受報名，歡迎有志於創業的朋友把握時機從速報名參加。報名查詢詳情請致電 (646) 603-7172或電郵聯絡:[email protected]。