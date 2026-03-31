2026 KIA K4 與 EV9 榮獲 2026 IIHS「頂級安全之選」

KIA K4和K9均獲得了2026 IIHS 「頂級安全之選」。

憑藉這兩項最新殊榮，Kia 獲得 2026 IIHS「頂級安全之選」（TOP SAFETY PICK+）的車款已增至四款。

2026年式 Kia K4 與 2026年式 Kia EV9（三排座電動 SUV）雙雙獲得美國公路安全保險協會（IIHS）最高安全評價，榮膺 2026 年度「頂級安全之選」殊榮。加上此前已獲此獎項的 2026年式 Sorento（2025年9月後生產車型）與 Sportage（2025年5月後生產車型），Kia 目前已有四款車型¹ 獲得 2026 年度頂級安全之選肯定。上述獎項僅適用於美國版車型。

Kia 北美與 Kia 美國總裁 SeungKyu (Sean) Yoon 表示,「安全並非簡單的配備項目，而是貫穿於我們所有車型的核心理念，隨著安全評選標準逐年提升，我們獲得 IIHS 認可的車款陣容反而持續擴大，這充分體現了我們始終將駕乘人員的安全防護置於首位。」

2026 年 IIHS 進一步強化測試標準，重點聚焦於後排乘客保護與碰撞迴避性能的提升。更新後的測試規範不僅對中度重疊正面碰撞中後座乘客的安全性提出更嚴格要求，同時也提高了行人碰撞預防及高速車對車碰撞迴避系統的評判門檻。

建議售價¹ 自 $22,290 美元起跳，Kia K4 將先進的安全科技與優異的性價比融於一身，成為消費者入主 Kia 極具吸引力的選擇。其標配的先進駕駛輔助系統² 包含車道維持輔助³（LKA）與前方防撞輔助⁴（FCA）；該系統能協助偵測並預防特定碰撞情境，不僅可於行駛中識別前方車輛、行人及自行車騎士（FCA-CPC），還能在十字路口左轉時偵測對向來車（FCA-JT）。

屢獲殊榮的 EV9 三排座純電動 SUV，憑藉豐富的一流現代化配備與先進駕駛輔助系統，持續令人驚豔。其標配項目包括高速公路駕駛輔助系統 2⁵（HDA-2），該系統可協助與前方車輛保持預設距離，並在指定高速公路上輔助車輛維持於車道中央行駛。欲瞭解更多關於KIA的資訊請瀏覽：www.KIA.com