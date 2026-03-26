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紐約雲頂世界賭場四月每日玩樂賺取積分有機贏取2026凱迪拉克CT5汽車或現金

紐約訊
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紐約雲頂世界賭場四月份推出Cadillac CT5汽車幸運抽獎活動，玩得越多、賺取積分越多，抽獎機會更多。
紐約雲頂世界賭場四月份推出Cadillac CT5汽車幸運抽獎活動，玩得越多、賺取積分越多，抽獎機會更多。

紐約市唯一賭場─紐約雲頂世界(Resorts World New York)，為客人提供無與倫比的博彩及娛樂體驗。紐約雲頂賭場四月推出2026凱迪拉克Cadillac CT5汽車獎賞活動，但凡整個四月份每賺取100積分將可獲得一張抽獎券，將有機會參加4月25日（星期六）下午4時至晚上8時的汽車大抽獎，駕駛全新2026年Cadillac CT5汽車回家。玩得越多、賺取積分越多，抽獎機會更多。

紐約市雲頂世界是紐約市首家，也是唯一賭場，每年為逾1,000萬位客人提供博彩和娛樂體驗。兩個賭區樓層擁有逾6,500部老虎機及電子賭桌遊戲提供新鮮博彩體驗，還有華裔賓客最喜愛的使用真牌派發的電子百家樂賭桌外，21點、輪盤、骰寶等賭桌遊戲體驗。「百樂會」裝潢華麗，給予雲尊會員私人的博彩空間，免除了與他人對賭的麻煩，更為貴賓設置雅座供應咖啡飲品，設出納櫃檯提供更多便利。

今年成功獲得新賭牌的雲頂賭場，連月正式實施擴建計劃，預計四月底增設全新玩樂體驗，將成為紐約市首家提供246張真人發牌賭桌的賭場，包括百家樂、21點、輪盤、牌九、骰寶等遊戲都可以在全新賭桌娛樂廳找到。並增設超過2800部各款新穎遊戲電子老虎機、增設超過400部包括百家樂、21點、輪盤等遊戲的電子賭桌。

雲頂賭場的RW Prime頂級餐廳享用主廚全新中西美食菜單、體驗美味佳餚，無論是鮮味的中式龍蝦春捲或是各種西式優質乾熟認證黑安格斯牛肉，您一定能嚐到最喜歡的美味。品嚐精心手工調製雞尾酒配上任何餐點更是相得益彰。還有特色甜點及餐後飲品，頂級體驗不容錯過。

被《美食與美酒》雜誌評為“Instagram最受歡迎的美國餐廳”的Sugar Factory餐廳，在世界各地提供甜蜜體驗。位於雲頂世界全新入口的Sugar Factory餐廳擁有218個座位，其裝潢風格就仿如舊巴黎小酒館的現代演繹。Sugar Factory American Brasserie 是一家餐廳及甜品店，以其奢華裝潢風格、傳奇美味甜點及優質特色雞尾酒而聞名。在餐廳入口，客人就能看到一個真人大小、帶有霓虹燈的 Instagram 藝術花牆，以及一個迷人的用餐空間給客人拍照打卡。

美食廣場融合中西特色小食，提供漢堡、炸雞、三文治及飲品等各式各樣的美味選擇。好友麵館裝潢雅緻，供應令人食指大動的柱侯牛腩麵、辛辣美味的叻沙麵、港式風味的雲吞麵和回味無窮的明爐燒臘，包括越南及馬來西亞的風味美食等。

此處鄰近JFK機場的紐約市雲頂世界Hyatt Regency凱悅酒店擁有366間寬敞典雅客房及34間豪華套房，地理位置優越，非常適合商務及休閒旅客。超大豪華套房設有小廚房及獨立起居空間，讓入住人客有賓至如歸的感覺。而別緻的典雅客房提供可俯瞰城市天際線的落地窗，讓您擁有最超凡的住宿享受。

雲頂世界賭場地址：110-00 Rockaway Blvd., Jamaica, NY 11420，駕車貴賓可使用戶外免費停車場或室內付費停車場，歡迎瀏覽中文網頁：RWNewYork.com/Chinese查看最新活動訊息。

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