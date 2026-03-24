舌尖上的深海風暴：法拉盛「敦城」海鮮盛宴超特價!

當沉甸甸的加拿大大龍蝦呈上餐桌，那份超脫超市零售價的豪爽與名廚加持的鮮香，正是敦城給予每一位食客最誠摯的致敬。

在法拉盛 的繁華中心，有一處被《米其林指南》譽為「創新中餐瑰寶」的傳奇座標——敦城海鮮酒家 (Asian Jewels Seafood Restaurant)。這裡不只是餐廳，更是一場關於鮮度與火候的華麗體驗，是米其林認證的舌尖極致誘惑。

挑戰市場底價：當「超市價」遇上「頂級名廚」。你是否曾為了在超市挑選龍蝦而苦惱，回家後又面對繁瑣的處理程序？在敦城，這一切都變成了享受。敦城打破業界常規，推出震撼超特價海鮮，價格甚至比您在超市購買更低！更令人驚喜的是，敦城堅持免收加工費。這意味著，您只需支付食材價，就能享受到資深粵菜大廚為您量身定制的靈魂料理!

-巨無霸龍蝦 (2.5磅+)：在熱油中翻騰出金紅誘惑，肉質彈牙，每一口都是大海的饋贈。

-阿拉斯加帝王蟹：蟹腿飽滿如白玉，清蒸後透出的絲絲甘甜，是深海最純淨的呼吸。

-刺身雙絕：象拔蚌的爽脆與加州紅龍的軟糯交織，在冰盤上閃耀著琥珀般的光澤。

-游水海鮮：從高貴的東星斑到鮮美的老虎斑，每一條魚都在上桌前一秒躍動，保證極致的鮮甜嫩滑。

米其林星級氛圍：時光倒流的奢華盛宴，踏入敦城，彷彿穿越回粵菜鼎盛的黃金時代。

視覺震撼：巨大的圓桌象徵團圓，華麗的水晶吊燈倒映在精緻的骨瓷餐具上，竹子綠植點綴其間，營造出大氣而不失雅緻的用餐環境。

點心交響樂：早午茶市，熱氣騰騰的點心推車在桌間穿梭，蒸籠掀開的瞬間，煙霧繚繞中傳來豬肉蝦仁燒賣與豆豉排骨的濃郁香氣，是許多華人家庭數代人共享天倫之樂的美好時光及回憶。

敦城的服務生不僅是侍者，更是您的美食嚮導。不必翻閱菜單，只需一個眼神、一句詢問，他們便能為您推薦今日最肥美的珍饈。為什麼食客都說「回不去了」？「在敦城，你吃到的不只是海鮮，是大廚對食材的尊重。」

許多老饕在慶祝完春節後依然頻頻回流，因為這裡的鮮味是有靈魂的。名廚精確掌控每一度火候，讓脆肉鱔爽口彈牙，讓多寶魚脂香四溢。這種「平價奢華」的體驗，正是敦城經受住時間考驗的秘密。

無論是浪漫約會、家族齊聚、大小宴會，還是想獨自犒賞味蕾，敦城的大門始終敞開，地址:133-30 39th Ave, Flushing, NY 11354，訂座熱線：718-359-8600，了解更多：asianjewelsny.com