抗老醫美專家---陳惠萍醫師 以玩美電波有效治療鬆弛肌膚與皺紋

陳惠萍醫師以玩美電波有效治療鬆弛肌膚與皺紋。

抗老醫美專家---陳惠萍醫師以「玩美電波」（Oligio）治療鬆弛肌膚與皺紋，是韓國新一代高效舒適的緊膚療程。陳醫師透過這項單極射頻科技，以立體加熱原理，將熱能層層滲透至真皮層，從而刺激膠原蛋白和彈力蛋白重組，令皮膚緊緻具彈性，最終達到平撫皺紋，煥發青春朝氣的目的。

陳惠萍醫師說，Oligio治療系統的音波，從內到外，加熱深層筋膜，達到向上拉提、加強輪廓的效果；而電波則能從外到內，以加熱方式刺激膠原蛋白增生，達到除皺除紋效果。總之，音波與電波兩者相輔相成，有利推高整體治療成效。

又針對顧客關心的玩美電波跟鳳凰電波的差別，陳惠萍醫師指出，玩美電波跟鳳凰電波都是單極電波，效果一樣好，但是玩美電波在冷噴、冷卻機制上不同，能讓客人在施打時更加舒適及低痛感，並且不容易燙傷，也可避免鳳凰電波的一些缺點，所以目前不少人改打玩美電波。

陳醫師接著說，想要電波拉皮，有效達到緊膚除皺效果，約需在皮下加溫60-65度左右；而玩美電波加溫時，跟鳳凰電波一樣，能將皮下溫度加到50-60多度，而且玩美電波還多一層避免燙傷的防護措施，會將表皮溫度控制在43度。玩美電波之所以能做到這層保護機制，在於它的溫度感應是4個，大於鳳凰電波的3個溫度感應。以下是有關玩美電波的進一步釋疑與特點說明：

想要電波拉皮緊膚除皺，施打深度要夠？

從合適的能量控制來看，玩美電波與鳳凰電波施打深度都能到 4 mm，所以兩者效果是一樣的。

第五代電波-玩美電波是新一代「非侵入式電波治療系統」，能治療皺紋，是更適合亞洲人膚質的電波治療，且經過美國FDA與臺灣衛福部TFDA、韓國KFDA、CE歐盟等國際認證，給予療程安全性高等級的嚴格把關。再說，玩美電波的施打部位廣，遍及雙下巴、法令紋、木偶紋、全臉鬆弛、脖子等。

玩美電波適用對象： 有輕度或重度皺紋、毛孔粗大、橘皮組織。

法令紋、臉頰下墜且皮膚鬆弛者。

木偶紋、下顎線鬆弛、嘴邊肉、火雞脖子、眼周圍細紋。

眉毛不對稱、眉眼微幅下垂。

胸部下垂、腹部及臀部鬆弛下垂、蝴蝶袖。

詳情請洽陳惠萍醫美診所，地址：136-33 37th Ave., #4A, Flushing（復興大廈），預約： 718-509-6475（醫生說國、粵、英語）；門診： 週一、二、四、五，上午9點至下午5點，週六上午9點至下午3點。