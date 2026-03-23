紐約幼獅青少年管弦樂團 6月13日林肯中心音樂會

幼獅樂團林肯中心與台灣會館音樂會，主要登場的有指揮暨音樂總監鍾啟仁 (左至右)、指導老師林季靜、廖信蕙與洪莉玲以及五十位青年音樂家。

紐約幼獅青少年管弦樂團（YOUTH ORCHESTRA, CYCNY）2026年度盛事-----第22次年度林肯中心音樂會訂於6月13日周六隆重登場，開演時間為晚間7點半，門票分$50、$65和$85，學生與長者享八折。於此同時，該團將於5月16日周六晚間7時，先在法拉盛台灣會館公演與林肯中心音樂會相同曲目，以便為林肯中心正式演出熱身，這場不收門票，以饗僑胞。

上述五月中旬的幼獅音樂會，將是該團第10次在台灣會館舉辦音樂會，節目囊括古典、流行、情歌、匈牙利舞曲和台灣名謠，屆時將演奏李哲藝、馬斯卡尼、布拉姆斯、比才、鄧雨賢、韋伯、古德曼、荀伯格、羅登和福岡保彥等知名作曲家作品。曲目包括道地台灣味的交響樂曲〈廟埕〉、歌劇《鄉村騎士》的間奏曲、匈牙利主題為基礎的歡快舞曲、浪漫的阿萊城姑娘組曲、台灣名謠〈望春風〉、百老匯音樂劇《貓》和《悲慘世界》的選曲、風格活潑且具有濃厚西部氣息的〈美國民謠狂想曲〉以及寓意深遠的〈千里之道〉等。

今年六月中旬在林肯中心舉行的幼獅音樂會，將由該樂團音樂總監鍾啟仁領銜指揮近五十位青少年音樂家共同演出，而指導老師則有林季靜(打擊樂)、廖信惠(木管及銅管)、洪莉玲(室內樂)、張若葳(銅管)、張紀葳(鋼琴)以及黃馨儀(譜務)。

2026新年伊始，該團藝術總監方秀蓉女士不幸因病永別人間與樂團，令人萬分痛惜與不捨。她腳踏實地，實事求是，認真培養優秀音樂人才的幹勁與精神，將永遠令人感佩與景仰。幼獅樂團成軍於1996年，兩年後即1998年方總監接任團務，截至今年2026年為止，已歷經27年漫長歲月。幼獅在方總監的精心運籌帷幄下，每年固定推出皇后區耶誕音樂會；並自2002年起，每年夏初於林肯中心愛麗絲．杜麗音樂廳舉行年度音樂會；又自1998至2026的近卅年間，樂團不定期在美國與世界各地巡演。藉由籌畫與參予各項活動與表演，幼獅樂團早已在社區建立聲名與威望。而樂團這一切亮眼的成績與成就，都跟方總監在幕後大力策畫與推動密不可分，樂團從而得到多個公私機構與商家的大力支持，包括紐約市文化基金協會及紐約市議員黃敏儀指定贊助，其他贊助單位還有綠洲基金會、莊松河醫師基金會、The Jatain Foundation、中華民國僑務委員會、駐紐約台北經濟文化辦事處、紐約華僑文教服務中心、紐約第一銀行、華美銀行、協和門窗、林口印刷、普利斯商務網路等。

幼獅年度大手筆製作---林肯音樂會演出地點在林肯中心愛麗絲‧杜麗音樂廳，即曼哈頓西城百老匯大道1941號(1941 Broadway, New York, NY)，門票：$85、$65、$50，購票網址：LincolnCenter.org或查詢Alice Tully Hall Box Office (212-875-5050)‧CenterCharge (212-721-6500)。先登場的16日台灣會館演出，地址: 137-44 Northern Blvd, Flushing, NY 11354。詳情請洽樂團行政總監張俊生(347)306-2511、行政總務黃馨儀(347)596-5996。其他洽詢途徑還有樂團網址：www.YouthOrchestra.com、樂團電郵: ， [email protected]。