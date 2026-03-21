2026現代Palisade Hybrid 榮獲Edmunds汽車網站最高榮譽：Edmunds最高評級頂級之選大獎

2026現代Palisade Hybrid

2026現代Palisade Hybrid榮獲了Edmunds汽車網站最高評級大獎中的2026年度頂級之選大獎。這是Edmunds每年所頒發的最高獎項。在經過對市面上所有新車的廣泛實際道路測試之後，現代的全新三排油電混合休旅車Palisade Hybrid，憑藉其強大的影響力、創新性、和對購車者的實用性，從各級距的2026年度最高評級車款中脫穎而出。

Edmunds網站資深副總裁兼總編輯Alistair Weaver表示：「現代Palisade Hybrid擁有許多優點，甚至讓其他價格昂貴的休旅車都相形見絀。這款全美最佳的家用休旅車也是最令人嚮往的車型之一。現代Palisade Hybrid具備了寬敞靈活的座艙空間、在這個價位上無與倫比的品質，以及結合強勁性能和出色燃油經濟性的油電混合動力系統。」

北美現代汽車產品規劃策略資深副總裁Olabisi Boyle表示：「這些榮譽對我們至關重要，因為Edmunds的評估標準是基於客戶實際的日常生活體驗。Palisade Hybrid充分體現出現代汽車產品的嚴謹佈局、卓越工藝，以及與真實家庭生活完美契合的各種功能。我們致力於打造讓每一位乘客在每一英里、每一刻都能感受到用心的車輛，並努力讓這些車輛在私人車道、學校接送區，以及全國各地的公路旅程中，贏得車主的信任。」

為什麼Edmunds網站將Palisade Hybrid評為頂級之選

• 為現今家庭休旅車樹立標竿：透過結合精緻的設計、超一流的車艙內飾、直觀的便利與安全科技，以及當今家庭實際所需的可用性，樹立了嶄新的業界標準。

• 為精益求精而精心打造：卓越的內飾品質與工藝，加上精心設計的三排座椅佈局，提供了洗鍊的駕駛體驗。

• 兼具先進油電混合動力與卓越日常效率：Palisade的油電混合動力系統提供靈敏性能及令人印象深刻的燃油效率，在動力和日常實用性之間取得了理想的平衡。

除了Palisade Hybrid所獲的最高榮譽之外，現代的IONIQ 5獲得了Edmunds最高評級2026年電動休旅車大獎，Tucson Hybrid緊湊型休旅車和IONIQ 9三排電動車則獲得了Edmunds最高評級強力推薦大獎，進一步鞏固現代汽車在油電混合與電動休旅車領域中的領先地位。

IONIQ 5的獨特之處

• 可滿足不同生活方式需求的多功能性：從高效的日常交通到受越野啟發的戶外探險，再到著重性能的駕駛，IONIQ 5系列能滿足各種需求。

• 寬敞空間與大膽設計：引人注目的外觀，搭配寬敞靈活的內部空間，讓IONIQ 5舒適地容納乘客與貨物，是當今生活方式的理想選擇。

• 快速充電且令人安心的續航里程：800瓦直流超快速充電功能和強大的電動續航里程，讓長途旅行和日常通勤更加輕鬆便利。

現代的車型陣容憑藉Tucson Hybrid以及IONIQ 9受到Edmunds最高評級獎項的進一步肯定，這兩款車獲得了最高評級強力推薦大獎，旨在表彰在各級距市場中提供實際駕駛樂趣和日常可用性的車型。

Edmunds的最高評級頂級之選大獎旨在表彰對整個汽車業界帶來深遠引響的新車款。獲獎車款是從經由Edmunds專家團隊的全面測試和評選中獲得最高評級的車款中挑選而出。Edmunds每年都會在公共道路和其專屬測試場地上對超過三百款新車進行測試評估，其標準包括性能、舒適性、科技、燃油效率、性價比，以及日常實用性等。做為評選流程的一部分，Edmunds最高評級大獎旨在選出目前市面上最好的車款，無論其上市時間長短。雖然眾多業界獎項只專注於全新上市的車型，但Edmunds經常表彰屢獲殊榮的車型，強調對消費者而言，最新的產品未必總是最佳的選擇。

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