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陳桂女中醫 針灸舒緩花粉過敏 減緩抑鬱焦慮 治療男性前列腺炎

紐約訊
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陳桂女中醫精治花粉過敏，為您調節體質、增進免疫力。
陳桂女中醫精治花粉過敏，為您調節體質、增進免疫力。

位於法拉盛Sanford Tower的陳桂女中醫診所，不僅在花粉季節為各界人士提供專業針灸療程，有效解決過敏問題並增強免疫力，更針對現代人常見的抑鬱、焦慮等情緒困擾，及男性前列腺炎，提供溫和而有效的針灸治療。診所提供多樣化的針灸療程及推拿服務，接受大多數保險，無保險人士亦有優惠方案，歡迎致電洽詢。

陳桂女中醫表示，季節變化不僅容易引起身體上的不適，也可能影響情緒。針對花粉過敏引起的打噴嚏、眼癢等症狀，針灸能有效調整免疫機能。更重要的是，陳桂女中醫強調，透過一系列精準的針灸治療，能顯著減緩累積一整個冬季的抑鬱、焦慮及躁鬱等情緒困擾，幫助患者重拾內心的平靜與安寧。

隨著大眾對身心健康的重視日益增加，陳桂女中醫致力於發揮中醫藥在病後調理與免疫力提升的獨特優勢。陳桂女中醫指出，針灸對於現代人的情緒調節具有顯著成效。診所歡迎各界人士預約就診，透過專業的中醫調理，改善身心健康。

陳桂中醫師擁有紐約州針灸執照及NCCA針灸中藥醫師特考文憑，擅長方脈針灸、推拿及日本指壓，具備數十年的豐富臨床經驗。陳醫師在診斷時，會全面了解患者的身心狀況，制定個性化的治療方案，並可能配合中草藥使用，以達到更佳的療效。

陳桂中醫師曾任上海市中醫學院附屬紅十字醫院主治醫師，並曾應日本熊本大學之邀擔任醫學部客座教授，以及在日本高野醫院針灸科擔任主治醫師。來美後，陳醫師不僅以精湛的醫術服務社區，更熱心公益，經常為長者提供免費義診，深受各界肯定。

陳桂女中醫精通多種語言，提供全面的醫療服務，包括各種針灸治療、腸胃問題、失眠頭痛、前列腺炎、精神憂鬱、婦科疾病及運動/工作損傷推拿等。診所接受藍十字、Cigna、聯合健保、紅藍卡、白卡、Aetna、老人牛津保險等多種保險。預約電話：718-961-7222，診所地址：133-47 Sanford Ave., #1G., Flushing, NY 11355（Sanford Tower內，地下樓設有收費停車場）。

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