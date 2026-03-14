漢藏草藥堂男性專科專家鄭聖星醫生 專治長期生活壓力造成的男性功能障礙

漢藏草藥堂男性專科鄭聖星醫生為許多男性患者解除了多年的困惱。

在現代快節奏的都市生活中，男性健康正面臨前所未有的挑戰。尤其是作為家庭頂樑柱的中年男性，長期承受著工作、經濟與家庭的多重壓力，勃起功能障礙已成為困擾眾多華裔男性的「隱形殺手」。位於法拉盛市中心的「漢藏草藥堂」男性專科診所，由名老中醫鄭聖星醫生主理，以其獨特的漢藏醫藥結合療法，為長期生活壓力導致的男性患者帶來康復希望。

鄭聖星醫生指出，長期的精神壓力是導致勃起功能障礙的重要誘因之一。中醫經典「黃帝內經」有雲，男性生理以八年為週期，40歲後腎氣自半，若加上情志不遂、肝氣鬱結，極易導致氣血瘀滯、宗筋失養，從而引發陽痿 。很多人認為壯陽只是提高性能力，其實不然，鄭醫生強調，當男性因壓力產生強烈的無力感，人體陽氣自然不足，器官功能就會受影響。這種由心因性引發的生理障礙，若單純依賴西藥，往往治標不治本，且可能伴隨副作用。針對由長期生活壓力造成的勃起功能障礙，鄭聖星醫生憑藉其在廣州中醫藥大學受訓及師承男科專家鄭宗昌教授的深厚底蘊，採用一對一隱私診療，確保每位患者都能得到精准的辨證施治 。

鄭醫生會根據個人病證，制定個性化的治療方案，通過多種途徑，例如：疏肝解郁減壓升陽：針對肝氣鬱結型患者，配有特別的疏肝解郁及升陽的漢藏中藥，調理氣機，從根源上緩解壓力對身體的損耗；身心同治，兼顧舊疾：如是由命門火衰兼有高血壓引起的勃起困難，鄭醫生會在治療的同時，同步調理高血壓，實現整體機能的平衡。破解PSA升高疑慮：對於合併前列腺疾病的患者，常因前列腺特異性抗原（PSA）偏高而擔憂癌變。鄭醫生解釋，PSA升高並不完全等同於癌症，前列腺炎、肥大也可能導致其暫時升高。他憑藉多年臨床經驗，幫助患者在治療ED的同時，將PSA指數恢復正常 。「漢藏草藥堂」的療法不僅限於中藥內服。鄭醫生融合了廣州中醫院親傳的獨門針法與古法艾灸，通過刺激任脈、督脈及肝腎經要穴，快速疏通經絡、激發陽氣，實現全方位治療 。

診所採用的濃縮科學中藥，通過了中國（SFDA）、澳洲（TGA）及美國的嚴格認證，免煎易服，藥效迅速 。臨床回饋顯示，多數患者在治療2-4周後性功能即有顯著改善，3個月週期療效鞏固率令人滿意 。鄭聖星醫生呼籲，男性健康關乎整體生命品質，越早治療，越事半功倍。若您正因長期生活壓力而感到力不從心，不妨來「漢藏草藥堂」體驗一下神奇的漢藏中醫結合療法，重拾精神百倍、陽氣十足、自信滿滿的生活狀態。

漢藏草藥堂地址：136-40 39th Avenue, Suite 508, Flushing, NY 11354，預約電話：(929)329-0191，開診時間：週一、二、四、五、六 上午10:00至下午5:00，週三僅限預約，星期日休息，網站：www.zhengacupuncture.com