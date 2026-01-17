我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

陳芳命案華男兇嫌出庭 稱獄中受欺負

ICE探員：「我只有高中學歷但年薪20萬」 影片引熱議

美國中國信託銀行推出新年【發財水】活動為蒞臨分行客戶送上滿滿新年祝福

紐約訊
聽新聞
test
0:00 /0:00
新年【發財水】為蒞臨分行客戶送上滿滿新年祝福
新年【發財水】為蒞臨分行客戶送上滿滿新年祝福

美國中國信託銀行日前宣布，正式於全美各分行推出農曆新年【發財水】活動，凡蒞臨分行的客戶皆可免費獲得象徵好運與祝福的【發財水】，與客戶一同迎接農曆新年的喜氣與繁盛。

【發財水】寓意財運滾滾，好運連連，是華人社會中象徵祝福的傳統禮贈。美國中國信託銀行表示，希望藉由這份小小的心意，將美好的祝願送到每一位客戶手中，並以實際行動傳遞溫暖與關懷，陪伴客戶迎向更富足的一年。活動期間，凡至美國中國信託任一分行的客戶，均可索取限量【發財水】，數量有限，送完為止。

美國中國信託銀行（CTBC Bank USA）現推出5個月定存3.60%年利率，幫助您達成2026新年儲蓄目標，新的一年邁向財富自由的一大步。該優惠只限於在中國信託銀行分行開戶辦理。5個月定存3.60%年利率最低開戶金額為25,000美元。獲得此優惠利率，客戶必須同時開設全新或已擁有個人或商業支票帳戶。既有支票帳戶，當日支票帳戶餘額至少為$2,500。全新支票帳戶，開戶當日支票帳戶金額至少為$2,500。詳情請至中國信託銀行分行或撥打1-888-308-0986。

此外，美國中國信託銀行 (CTBC Bank USA) 特別推出中信客戶專屬優惠，歡慶2026新的一年的到來！即日起，透過我們的合作夥伴，您可以享受專為您量身訂製的特別優惠與折扣。詳情請上網 www.ctbcbankusa.com/CTBC-Offers

中國信託銀行持續打造更完整的客戶服務網絡，目標成為華人銀行的第一品牌。目前美國中國信託銀行全美共有21個服務據點，遍及加州，紐約州，紐澤西州及亞利桑那州。將持續落實中國信託We are family的經營理念，提供更貼心的客戶服務及華人所需的各項金融理財產品。

除了存款業務，中國信託銀行現提供房屋淨值貸款方案，前6個月帳單週期5.99%限時優惠利率。結合靈活的貸款條件，具競爭力的利率，迅速核貸流程與專屬客戶服務，助客戶穩健掌握資金需求，打造理想生活每一步。同時中國信託銀行是聯邦小型企業署認證的優先核貸銀行，提供多種小型企業商業貸款服務，專人一對一服務，成功幫助多家華資企業獲得貸款。

中國信託銀行立足美國，放眼全球。擁有母公司中國信託商業銀行(台灣)強大的資源，為全美蓬勃發展的華人社區扶助，提供客戶各種存、放款、金融理財、工商貸款及整合性的跨國金融方案，並充分享有其在亞太地區的通路優勢。想了解更多詳情請上網，「中國信託銀行」網址為：www.ctbcbankusa.com。

貸款 利率 華人

上一則

紐約市府控Uber、DoorDash操縱介面抑制小費 業者反擊

下一則

456畫廊新展「豔麗與哀情」 3華人女藝術家詮釋「靈、仙、鬼」
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

美將對輝達超微等部分晶片徵25%關稅 南韓密切關注

美將對輝達超微等部分晶片徵25%關稅 南韓密切關注
美國封鎖扼制委內瑞拉石油輸運 對中國出口將大幅下滑

美國封鎖扼制委內瑞拉石油輸運 對中國出口將大幅下滑
詐騙老人 國會聽證指中國犯罪集團幕後操盤 北京當局默許

詐騙老人 國會聽證指中國犯罪集團幕後操盤 北京當局默許
美國初領失業金人數降至19.8萬人 低於預期

美國初領失業金人數降至19.8萬人 低於預期

熱門新聞

布碌崙班森賀一棟公寓七名西語裔居民被ICE探員抓捕，民代關注。(本報檔案照)

ICE頻繁出沒紐約華人區 一棟公寓樓被抓走七人

2026-01-15 19:07
南布碌崙黃先生在松柏之家社區服務中心的幫助下，安心回中國探望老母。(松柏之家提供)

無實體綠卡 華男急返鄉探母遇困

2026-01-14 01:26
近日，在法拉盛緬街的快速公車Q44站點，常可見MTA查票人員登車或於站點檢查乘客是否已完成刷卡付款。(記者高雲兒╱攝影)

OMNY全面上路後 紐約法拉盛公車查票頻現 乘客：理解但感受不佳

2026-01-12 06:29
南布碌崙(布魯克林)兩名社福照護中介業務日前在布碌崙聯邦法院認罪，承認長年透過非法回扣與賄賂手法，安排白卡受益人前往並無為其實際提供服務的兩間成人日照中心與居家照護機構。圖為涉案機構。(谷歌街景圖)

涉詐領白卡6800萬元 紐約布碌崙日間照護中心中介認罪

2026-01-16 14:52
在華策會所服務的亞裔及移民家庭中，約有1萬名社區成員將受到糧食券(SNAP)削減與資格變動的影響。(記者鄭怡嫣／攝影)

紐約華策會：糧食券削減 衝擊1萬亞裔、移民家庭

2026-01-12 07:38
行政裁決文件所附照片顯示，受害者陳君的頸部在注射不明物質後出現多排紅色隆起痕跡。(紐約州務院提供)

無證醫美導致顧客受傷 紐約法拉盛美容師被吊銷執照

2026-01-11 11:46

超人氣

更多 >
65歲以上6000元扣除額生效 平均多領670元退稅

65歲以上6000元扣除額生效 平均多領670元退稅
川普健保計畫大綱：政府發錢進健康儲蓄帳戶 讓民眾買保險

川普健保計畫大綱：政府發錢進健康儲蓄帳戶 讓民眾買保險
淨資產逾500萬…120萬人將傳承38兆財富 牽動豪宅市場

淨資產逾500萬…120萬人將傳承38兆財富 牽動豪宅市場
27歲男和女主播訂婚才知對方39歲有3娃 這一原因讓網友都挺她

27歲男和女主播訂婚才知對方39歲有3娃 這一原因讓網友都挺她
高中學歷年薪20萬？ICE探員一句話引熱議

高中學歷年薪20萬？ICE探員一句話引熱議