中國白酒第一股汾酒代表團赴美 紐約開高端品鑒會 共鑒汾酒之韻

快訊

紐約訊
12月12日紐約曼哈頓上東城的傍晚，華燈初上，隨著聖誕新年的腳步愈來愈近，到處充滿了濃濃的節日氣氛。中國汾酒「紐約汾芳，共赴未來」對話之夜品鑒會正式登場。今年恰逢汾酒集團榮膺1915年巴拿馬萬國博覽會甲等大獎章110周年，山西汾酒有關負責人、美國代理大文行、中美政商界、紐約中領館、文化及媒體代表百餘人到場，共鑒中國白酒品牌的跨文化時刻。

品鑒會由山西杏花村汾酒廠股份有限公司副總經理、汾酒銷售公司董事長張永踴用三句「感謝」開場：「謝謝各位把汾酒帶進紐約的夜色—讓調酒師把它兌進氣泡水，讓布魯克林的廚師用它收汁，讓露臺上的年輕人舉杯說『乾杯』。」結合現場氛圍，他風趣地將著名的汾酒「清香」解讀為「一口乾淨，讓人放心；兩口下去，想起老家；三口碰完，不用分英文中文，大家說的都是『再來一點』」。讓來賓抱懷。

汾酒國際貿易有限責任公司董事長、總經理相裡寶寶發言表示，6000年釀造史、1500年成名史、800年蒸餾酒史、300年品牌史和110年出海史。「時間把高粱釀成汾酒，也把汾酒釀成我們與世界的默契，希望今天的清香能在曼哈頓留下長久記憶。」

中國白酒在美國的第一大進口經銷商-美國大文行酒業集團(Diamond Hong Inc.)，35年前(1995年)就將汾酒進口至美國，其後雙方不斷加強合作，在全美建立了強大的銷售網路，為汾酒出口美國不遺餘力。大文行酒業董事長張瑞群在品鑒會上致辭，以他特有的謙遜和誠摯：「今晚，清香的汾酒飄香曼哈頓，也飄在我們的心裡。感謝各位把東方的『純粹』帶到紐約，感謝35年來汾酒把信任交給我們。從貨架到餐桌，從酒杯到笑容，一路相伴的是品質，更是情誼。他邀全場為『跨越時差的合作、跨越文化的熱愛』共同舉杯。他帶領大家將氣氛推向高潮。

紐約市長高級顧問顧雅明（Peter Koo）發表致辭，並代表市政府向汾酒集團頒發「中美文化交流證書」。他表示，跨文化對話、歷史回顧與廣泛社會參與讓兩國企業家、學者和文化創新者共聚一堂。以酒為橋，活動為全球合作作出貢獻，也期待與會各方共同塑造更加公平、和諧、繁榮的未來。

受邀赴會的美國山西同鄉會創會會長謝剛特別有感，作為山西人，對家鄉第一企業汾酒向來十分關注，特別是看到汾酒的廣告出現在時代廣告新年倒數的黃金時段，與世界大品牌並肩，更是萬分激動，他現場向大家分享了他的感受。

品鑒會現場設置了專業品鑒與互動區域，國際認證品鑒師引導與會嘉賓「觀色-聞香-品味」。與此同時，美聲歌手以雙語演繹經典，二胡與爵士吉他即興合奏，川劇變臉在杯影之間切換面譜，東方技藝與西方節奏相交織完成了奇妙的精神共振。

汾酒美國代理美國大文行酒業有限公司 (Diamond Hong Inc.)在東西二岸都設有貨倉和批發業務，紐約總公司：211-239 41st Street, Brooklyn, New York 11232，電話：(718) 832-1188。洛杉磯及三藩市都有分公司。網站：www.diamondhong.com。

曼哈頓 中領館 紐約市

亞當斯任內最後聖誕夜 出席華裔富豪家宴 向世報讀者問好

班森賀社區送市警62分局暖心午餐
