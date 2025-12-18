信託基金保障權益 君信聯合律師樓專業處理

我的頻道

君信聯合律師樓施律師專業服務僑胞。
財產的處理在現時的社會税制情況下要特別小心安排，悉心的合法安排可以避免大量無謂的稅務支出，華人從遠方移民來美在美國生活創業非常艱辛，可以說是粒粒皆辛苦得來不易，無論閣下是富有或貧窮，多多少少都會有一些房屋財富累積。如果處理不善，可能會觸犯法例，或被有關當局沒收，要將財產或遺產合法地在後代還未懂事前處理好，以免他們在年輕衝動的時候就一下子將房產揮霍完畢，如何將本金部分就像是鎖進了保險箱一様，放在那裡得到很好的保存和增值安全地傳承下一代，人們需要一些專業信託專家來保障他的權益。具保障的是要靠法律、靠信託制度的法理保護。

君信聯合律師樓服務華人社區多年，是一所專精各類信託的法律顧問，服務範圍包括白卡信託，房產信託，911賠償信託，傷害賠償信託以及收入超標信託的律師樓。

在美國，信託有很多的功能和作用，不僅能幫你節省、甚至消除遺產稅，還具有財產保護，官司保障、兒女離婚財產保障的功能。很多人並不十分瞭解信託的好處和方便以及其中的功能，以至於受到財產損失，官司及家庭變故帶來的影響。

信託是一種法律契約，是由設立人(Settlor)設立信託，把財產放到信託中。名義上講，已經放到信託中的財產屬於信託所有。信託由三方成立；設立人(Settlor)、 委託人(Trustee)，也叫執行人，和受益人(Beneficiary)。信託可以簡單地理解為:設立人為了協定收益人的利益而把財產放到信託中，由委託人根據設立人的意願來管理和分配財產。所以說在信託裡，設立人的意願決定了信託的性質和形式，而委託人有很大的許可權管理信託的財產。

信託的財產在委託人過世後不需要經過法庭認證(Probate)而可以直接傳給指定的收益人，這是遺囑所沒有的好處。遺囑和沒有遺囑的財產在當事人過世後他的子女要取得遺產都要經過一個耗時又費錢的法庭認證程序，而且財產明細和家庭情況都需向外界公佈隱私得不到保障。

如果持有或申請白卡者，擔心享受長期醫療福利，特別是老人院，會最終導致房產被政府收了，這情況下就需要考慮白卡信託，這樣可以既享受福利，又可以將房子留給子女。如果可能有債務之憂或從事高危行業，隨時有可能面對很多債權人的追討或者 擔心離婚又不想訂立財產協議的，那麼信託也值得去探索。還有一類特殊信託，例如有特殊需求的親人要照顧的，沒法通過遺囑直接將財產轉給他們的，那麼有特殊信託可以排憂解難，這些功能在遺囑處理上是沒有了。

信託條款的設計可以讓家族的財產，分段、分情況、慢慢傳承給後代，確保了財富不失、穩定和可預測性規劃未來、為子女深謀遠慮，達到理性人所能達到的資源最優配置。

信託安排在資產保護和稅務規劃方面有極多優勢，尤其對於有房產或財產的華人。如何防止財產被債權人討債;如何避免在申請白卡或醫療補助時違反規定或被政府追查，如何避免在離婚官司中資產被孩子的另一半劃分走等等。所以一份個性化的信託對家庭至關重要。君信聯合律師樓在信託制定上具有豐富經驗。

多年來在財產保護和信託規劃方面成功的案例無數。處理思維清晰凡事仔細分析，服務親力親為事必躬親是君信聯合律師樓做事的方式;為當事人提供優質的法律服務和爭取當事人的合法權益是公司的宗旨。

君信聯合律師樓

法拉盛辧事處：3808 Union Street,9D Flushing NY11354，電話:212-965-8661（需先電話預約面談時間）。

曼哈頓地址:百老匯401號4樓409房間401 Broadway, Suite 409, NYC 10013，電話212-965-8686。

網址：www.shilawgroup.com

