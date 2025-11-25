把握政策走向 | 選擇合適計劃2026 紅藍卡最新變動介紹會給您詳細資訊

如果您要瞭解更多相關資訊，請致電1-800-MEDICARE或上網瀏覽 Medicare.gov。 您也可以到以下地點諮詢，瞭解第一保健各個計劃的2026年最新福利：

2026紅藍卡 最新變動介紹會日前在法拉盛舉辦，眾多退休及近退休人士參加了這一項由世界日報舉辦、第一保健贊助的活動，聆聽社安局前社區聯絡員黃玉霞提供的詳細資訊，幫助民眾瞭解最新政策，以及如何把握選擇機會，做出最適合自己狀況的選擇。

以下講座摘要：

OTC 福利涵蓋變更：

•從 2026 年起，紅藍卡對健康食品與居家公用事業福利的提供要求有所變更。這些特殊補充性福利（Special Supplemental Benefits）通常適用於同時符合紅藍卡與白卡 資格的會員。

•若要符合這項福利資格，您必須患有一項符合資格的慢性疾病，例如但不限於心血管疾病、嚴重的心理健康狀況、糖尿病、肺部疾病、肥胖症等等。

什麼是適合擁有紅藍白卡並參加長期護理計劃的會員綜合醫療計劃（MAP）？

•Medicaid Advantage Plus（MAP）計劃是一種長期照護管理計劃（Managed Long Term Care Plan），由同一家私人保險公司同時管理紅藍卡、白卡、長期照護服務，以及處方藥福利。MAP 計劃的目的是提供以會員為中心的照護協調服務，讓醫療服務提供者、照護者與會員之間有更良好的溝通與合作。

•從2025年開始，CMS提供了一個新的特別投保期。該投保期允許符合資格且有低收入補貼或醫療補助的受益人每月一次選擇一個綜合的紅藍卡白卡雙重資格優勢計畫（D-SNP）。

什麼是紅藍卡開放投保期（Annual Enrollment Period，簡稱AEP）？

•每年的10月15日至12月7日期間，所有紅藍卡受益人均可參加、轉換或退出紅藍卡優勢計劃/藥物保險。

在紅藍卡開放投保期內，紅藍卡受益人可以：

•從一個紅藍卡優勢計劃轉到另一個優勢計劃。

•從傳統紅藍卡計劃轉到紅藍卡優勢計劃。

•從紅藍卡優勢計劃退出，回到傳統紅藍卡，並購買藥物保險和紅藍卡補充醫療保險計劃。

•加入、轉換或退出紅藍卡藥物保險。

紅藍卡開放投保期的時程表：

•10/01：開始對您目前的保險和其他選項進行比較。

•10/15-12/07：更改您2026年的紅藍卡醫療或藥物保險。如果您決定要改，您可以在每年的這個開放投保期加入、轉換或退出紅藍卡優勢計劃或紅藍卡藥物計劃。

•1/1：新的保險開始生效。

•1/1-3/31：如果您參加了紅藍卡優勢計劃，您可以在此期間更改為不同的紅藍卡優勢計劃或轉換到傳統紅藍卡計劃（並參加單獨的紅藍卡藥物保險）一次。您所做的任何更改，將在計劃收到您的請求之後的第一個月初生效。

選擇紅藍卡優勢計劃時，需要考慮的因素：

•費用：考慮計劃的每月保費、定額手續費、自付扣除金和自付費用最高限額，以及是否提供額外財務補助。

•承保：查看計劃提供怎樣的福利，諸如視覺、牙科、交通、全球承保和處方配藥。

•客戶服務：考慮他們辦公室據點的數量、是否提供虛擬就診服務，以及客服中心是否使用多種語言。

•網路： 查看有多少醫生、專科醫生、緊急護理中心和醫院參加計劃的網絡，以及您喜歡的醫療服務提供者是否在網絡內。

•計畫： 查看此計劃是否提供任何適合您健康需求的計劃，例如醫療護理管理計劃。

•紅藍卡計畫星級評定： 比較計劃與地區內的其他計劃的品質評分。

（每年由聯邦醫療保險 與醫療補助服務中心CMS評定）