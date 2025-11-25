我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

誰是庫克接班人？蘋果下任CEO 四大熱門人選浮出檯面

金融時報：美國24日已在阿布達比祕密舉行俄烏和平談判

把握政策走向 | 選擇合適計劃2026 紅藍卡最新變動介紹會給您詳細資訊

紐約訊
如果您要瞭解更多相關資訊，請致電1-800-MEDICARE或上網瀏覽 Medicare.gov。 您也可以到以下地點諮詢，瞭解第一保健各個計劃的2026年最新福利：
如果您要瞭解更多相關資訊，請致電1-800-MEDICARE或上網瀏覽 Medicare.gov。 您也可以到以下地點諮詢，瞭解第一保健各個計劃的2026年最新福利：

2026紅藍卡最新變動介紹會日前在法拉盛舉辦，眾多退休及近退休人士參加了這一項由世界日報舉辦、第一保健贊助的活動，聆聽社安局前社區聯絡員黃玉霞提供的詳細資訊，幫助民眾瞭解最新政策，以及如何把握選擇機會，做出最適合自己狀況的選擇。

以下講座摘要：

OTC 福利涵蓋變更：

•從 2026 年起，紅藍卡對健康食品與居家公用事業福利的提供要求有所變更。這些特殊補充性福利（Special Supplemental Benefits）通常適用於同時符合紅藍卡與白卡資格的會員。

•若要符合這項福利資格，您必須患有一項符合資格的慢性疾病，例如但不限於心血管疾病、嚴重的心理健康狀況、糖尿病、肺部疾病、肥胖症等等。

什麼是適合擁有紅藍白卡並參加長期護理計劃的會員綜合醫療計劃（MAP）？

•Medicaid Advantage Plus（MAP）計劃是一種長期照護管理計劃（Managed Long Term Care Plan），由同一家私人保險公司同時管理紅藍卡、白卡、長期照護服務，以及處方藥福利。MAP 計劃的目的是提供以會員為中心的照護協調服務，讓醫療服務提供者、照護者與會員之間有更良好的溝通與合作。

•從2025年開始，CMS提供了一個新的特別投保期。該投保期允許符合資格且有低收入補貼或醫療補助的受益人每月一次選擇一個綜合的紅藍卡白卡雙重資格優勢計畫（D-SNP）。

什麼是紅藍卡開放投保期（Annual Enrollment Period，簡稱AEP）？

•每年的10月15日至12月7日期間，所有紅藍卡受益人均可參加、轉換或退出紅藍卡優勢計劃/藥物保險。

在紅藍卡開放投保期內，紅藍卡受益人可以：

•從一個紅藍卡優勢計劃轉到另一個優勢計劃。

•從傳統紅藍卡計劃轉到紅藍卡優勢計劃。

•從紅藍卡優勢計劃退出，回到傳統紅藍卡，並購買藥物保險和紅藍卡補充醫療保險計劃。

•加入、轉換或退出紅藍卡藥物保險。

紅藍卡開放投保期的時程表：

•10/01：開始對您目前的保險和其他選項進行比較。

•10/15-12/07：更改您2026年的紅藍卡醫療或藥物保險。如果您決定要改，您可以在每年的這個開放投保期加入、轉換或退出紅藍卡優勢計劃或紅藍卡藥物計劃。

•1/1：新的保險開始生效。

•1/1-3/31：如果您參加了紅藍卡優勢計劃，您可以在此期間更改為不同的紅藍卡優勢計劃或轉換到傳統紅藍卡計劃（並參加單獨的紅藍卡藥物保險）一次。您所做的任何更改，將在計劃收到您的請求之後的第一個月初生效。

選擇紅藍卡優勢計劃時，需要考慮的因素：

•費用：考慮計劃的每月保費、定額手續費、自付扣除金和自付費用最高限額，以及是否提供額外財務補助。

•承保：查看計劃提供怎樣的福利，諸如視覺、牙科、交通、全球承保和處方配藥。

•客戶服務：考慮他們辦公室據點的數量、是否提供虛擬就診服務，以及客服中心是否使用多種語言。

•網路： 查看有多少醫生、專科醫生、緊急護理中心和醫院參加計劃的網絡，以及您喜歡的醫療服務提供者是否在網絡內。

•計畫： 查看此計劃是否提供任何適合您健康需求的計劃，例如醫療護理管理計劃。

•紅藍卡計畫星級評定： 比較計劃與地區內的其他計劃的品質評分。

（每年由聯邦醫療保險與醫療補助服務中心CMS評定）

紅藍卡 聯邦醫療保險 白卡

上一則

梅西感恩節大遊行周四登場 如何卡好位看這篇

下一則

紐約客談／「曼達尼旋風」撼國會 進步派挑戰建制派
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

史上首見…保險公司退市 這些民眾無紅藍卡優勢計畫可選

史上首見…保險公司退市 這些民眾無紅藍卡優勢計畫可選
歷來第2高 紅藍卡B部分保費明年漲9.7%變202.9元

歷來第2高 紅藍卡B部分保費明年漲9.7%變202.9元
歷來第2高 紅藍卡B部分保費 明年漲9.7%

歷來第2高 紅藍卡B部分保費 明年漲9.7%
紅藍卡／紅藍卡不給付費用 可買Medigap補足

紅藍卡／紅藍卡不給付費用 可買Medigap補足

熱門新聞

來自台灣、現住紐約布魯克林的網紅鍾佩，遭控在紐約市吃遍包括彼得·魯格牛排館等多家高檔餐廳，卻賴帳不付錢。圖為彼得·魯格著名的牛排。(路透)

台裔網紅「紐約吃霸王餐」5度被捕 暗示可上床換餐費

2025-11-17 19:46
皇后區法拉盛一名柳姓男子結識在中國的魏姓女子，2023年登記結婚後協助魏女及其兩名女兒移民美國，不料母女三人今年5月抵達紐約僅兩天後便失聯；圖為甘迺迪機場。(路透)

法拉盛華男遭「騙婚」？妻抵美兩天失聯 1原因要求分開

2025-11-17 13:25
自2022年春季以來，跋涉數月、步行穿過南美雨林來到紐約的萬名華人走線客已在異鄉度過數個年頭。示意圖，非新聞當事者。(路透)

走線客：即便在美國的明天渺茫 但回國是「生不如死」

2025-11-18 19:20
22歲華裔青年洪永尼(Yony Hung，音譯)憑藉創意料理「委內瑞拉中式炒飯」，吸引大批食客排隊購買，甚至連西語裔歌手J Balvin等明星也聞香而至。(取材自Instagram)

「委內瑞拉中餐炒飯」暴紅紐約 22歲華裔青年將開餐廳

2025-11-17 07:47
ICE紐約行動總監基納洛表示，移民執法對象不僅限於嚴重罪犯；圖為ICE於堅尼路所捕非法移民。(記者劉梓祁╱攝影)

「不限嚴重罪犯」ICE紐約總監：未犯罪移民亦會被拘捕

2025-11-22 07:11
一名22歲華裔青年上周於皇后區地鐵站遭列車撞擊身亡。警方根據初步調查表示案件暫無犯罪嫌疑，但家屬認為事件仍有多處疑點，盼能尋得目擊者還原經過。(受訪者提供)

華裔青年地鐵墜軌亡 警初判跳軌 家屬認為不可能自殺

2025-11-19 01:28

超人氣

更多 >
紐時：不必仰賴中國稀土的汽車儼然成為「汽車界的聖杯」

紐時：不必仰賴中國稀土的汽車儼然成為「汽車界的聖杯」
人算不如天算 退休專欄作家以為妥善規畫晚年妻子卻生病

人算不如天算 退休專欄作家以為妥善規畫晚年妻子卻生病
川習通話 習稱維護二戰成果 「台灣回歸中國」

川習通話 習稱維護二戰成果 「台灣回歸中國」
川普任命無效 聯邦法官駁回柯米、詹樂霞起訴案

川普任命無效 聯邦法官駁回柯米、詹樂霞起訴案
美突破中稀土霸權 大馬為最有潛力盟國 但…

美突破中稀土霸權 大馬為最有潛力盟國 但…