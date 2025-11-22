我的頻道

子瑜親念手寫信「沒離開不是因為乖或聽話」

直播金馬62／打敗黃秋生爆哭 曾敬驊奪男配角獎

美的空調感恩節 提供高能效冷暖兩用分體空調優惠

紐約訊
Ai Global產品的耐用品質已獲市場認可，長達12年的品質保障更使客戶對其信心倍增。
作為享譽全球的知名品牌，美的集團不僅代表了中國製造的卓越實力，更是全球主流冷暖空調領域具備研發與生產話語權的世界級企業。集團已連續10年入選《財富》世界500強企業榜單，並在2025年7月新公佈的全球企業500強中位列第246名。這一成就，源於美的集團在全球市場上的戰略遠見和持續投入。近日，美的空調感恩節提供高效冷暖兩用空調優惠。請聯繫各地區美的代銷安裝商，咨詢電話：718-668-5055,

感恩節優惠期到11/30/2025 截止。

抓住今年最後機會：12/31/2025 前，安裝美的 Energy Star 認證的超高節能冷暖兩用空調，享受雙重優惠,超高性價比！

美的空調鼓勵大家在年底前好好利用美的特價優惠， 聯邦 25C 節能退稅和 ConEd 節能補貼的3重優惠，安裝高能效 Energy Star 認證空調，實惠受益。 退稅金額依個人收入及報稅情況不同，建議您可與您的會計師或報稅顧問討論具體金額與條件。高效能Energy Star 機型同時符合Con Edison 電力局的節能補助，可再享額外回饋！

請注意：聯邦 25C 節能退稅計畫將於明年取消，明年起將無法再申請。

趁著今年政策仍在，立即升級您的空調系統，享受節能、省電、退稅三重好處！

美的 — AI Global：提供全流程工程技術支援

AI Global 擁有一支由高級工程師、專案顧問與技術講師組成的專業技術團隊，具備深厚的暖通系統工程經驗。在大型商用專案中，團隊可全程參與，從早期選型、系統設計、定型建議，到中後期安裝指導、設備維護等各階段，確保專案方案貼合實際需求，實現高效與節能的目標。

同時，美的集團與 AI Global 強強聯手，派遣專業技術人員現場協作，提供涵蓋安裝協助、開機調試、系統測試、設備維護建議等關鍵環節的全流程技術支援，大幅降低項目風險與售後壓力，助力專案高品質交付。

系統培訓賦能合作夥伴 提升行業標準

美的集團長期致力於提升行業服務水準，建立了系統化的培訓體系，涵蓋圖紙解讀、設備佈線、安裝細節、系統測試與機型識別等關鍵技能。結合 AI Global 的當地語系化發展策略，雙方共同開展定期集中培訓與一對一技術指導，強化合作團隊實操演練與技術水準，確保每一環節標準化、可控化。

此外，AI Global 也積極協助客戶對接工程設計院、協調設計師溝通，幫助專案各方高效協同、統一標準，全面提升施工效率與交付品質。

商用服務一體化 賦能高效項目交付

在商用空調市場，AI Global 工程師團隊可提供從前期專案選型、供貨、備貨到物流協調的全鏈條服務，確保關鍵設備與物料按時交付現場。憑藉成熟的服務體系與靈活資源調度，美的空調成為多個標誌性暖通專案的首選合作夥伴。

即便面對2025年全球供應鏈波動、能源政策調整和成本壓力等多重挑戰，美的集團與 AI Global 依然堅持「品質穩定、價格可控」的運營理念，以高性價比和最長12年品質保障，穩步擴大其在美國市場的競爭優勢。

通過持續深化本機服務能力與技術支持體系，未來，美的集團與 AI Global 將以「創新、專業、穩定、協同」為核心，持續滿足家庭、商業、工業等多場景客戶的冷暖需求，共同構建更加舒適、節能、智慧的空氣環境解決方案。

電話：718-668-5055

美的空調北美旗艦總店：158-15 Union Turnpike，Fresh Meadow NY 11366

