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大文行酒業貴州茅台系列供應全美

紐約訊 
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大文行茅台酒系列供應全美市場。
大文行茅台酒系列供應全美市場。

美國大文行酒業集團(Diamond Hong Inc.)最近到埠較大量的各種貴州茅台系列酒，包括首次登陸美國的十分搶手的品種，全面供應美國市場。

美國大文行酒業集團(Diamond Hong Inc.)於1992年在美國紐約州註冊成立，在加州洛杉磯舊金山均設有分公司和倉庫，是華人業者中唯一一家同時擁有東西兩岸、領有美國聯邦政府及州政府所頒發的酒業進口及銷售執照的烈酒代理商。三十多年來，大文行已發展成全美、以至海外最具實力、信譽的茅台進口代理經銷商，是貴州茅台「風雨同舟獎」的全球唯一獲獎機構。大文行酒業有限公司始終秉持誠信原則，致力於正品銷售，優質的產品、 公道的價錢、周到的服務，為行業樹立了標杆。大文行(Diamond Hong)的金字招牌已深獲消費者的信心。

以往貴州茅台，特別是經典的飛天茅台，在美國市場以往常有售罄的情形，最近大文行在貴州茅台總公司大力支持下，組織到較大量的貨源，全面供應全美市場，包括：

飛天茅台經典版（全面升級，隆重登場！）陳年茅台(30年)，陳年茅台(15年)， 茅台(飛天散花)，茅台（精品），茅台生肖酒（蛇年），茅台1935，茅台王子酒，茅台紫迎賓酒，和茅台醇等各個品種和價位，滿足北美消費者的需求。

大文行酒業今已囊括了中、港、台、歐洲各國南美洲各國等地各類酒品超過百款，其中更有一百多款已取得全美獨家代理權。包括貴州茅台酒系列、四川五糧液酒系列、山西竹葉青酒系列、古井貢酒系列、洋河大曲酒系列、華陀牌酒系列、湖南酒鬼酒系列、中華牌酒系列、同仁堂藥酒系列、瀘州老窖酒系列、香港永利威雙鶴牌酒系列、塔牌酒系列、星皇牌酒系列等等。

消費者在購買各類中國名酒時，請認明大文行酒業有限公司（Diamond Hong Inc.）所代理的各項酒類產品。您將可獲得以下保障:

一．大文行擁有完善的倉儲設施、及運輸網，保證貨品品質，及準時送達。

二．大文行是各大酒廠指定的總代理進口經銷商、 以確保您買到的是正貨。

三．大文行熟悉美國各州法律,保證我們的業務將是合法的進行。

近來美國市場上出現假冒茅台產品。為保障消費者權益，建議消費者在購買茅台時請認準瓶身標有「大文行酒業有限公司（Diamond Hong, Inc.）」分銷標誌的各類正品茅台酒。

大文行酒業有限公司(Diamond Hong, Inc.)總公司地址：211-239 41st Street

Brooklyn, New York 11232，訂貨電話：(718) 832-1188，傳真： (718) 768-1118。網址:www.diamondhong.com。Email: [email protected]。洛杉磯分公司：33000 Transit Avenue, Union City, CA 94587。舊金山分公司：1500 Vineland Avenue

Baldwin Park, CA 91706。

舊金山 洛杉磯 加州

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