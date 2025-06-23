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正宗泰料「好心情」Arom Dee Thai七天營業 布碌崙火熱新張

紐約訊
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完美複製泰式傳統料理，來趟「好心情」Arom Dee Thai享用平價道地美食。
完美複製泰式傳統料理，來趟「好心情」Arom Dee Thai享用平價道地美食。

正宗泰料Arom Dee Thai「好心情」，應各界要求，於日前在布魯克林正式開張營業。該店是由擁有近二十年的職業餐飲經理人和正宗泰國料理達人指導和把關的正宗泰式料理。該二位店東在美餐飲業多年，深知東西方對泰式料理口味不同的要求和喜好，特別研究泰菜最愛歡迎的菜單，日前擇日隆重新張，並取名Arom Dee Thai，意思是「好心情」，這也是該店最重要的目標，真誠希望每一位來到餐廳的客人，都能在輕鬆的氛圍中品嚐美味料理，並帶著愉快的心情離開。

該店選擇BAY RIDGE開店，專注於泰國料理的正宗道地風味，盡力以傳統泰式風格呈現每一道菜。該店東表示，無論是舊雨新知，主廚最推薦也是最受歡迎的菜色有:Miang Branzino：酥脆的鱸魚，搭配特製海鮮醬，並附有米粉；紅燒五花肉：慢火燉煮的五花肉，入口即化；咖哩軟殼蟹（Gang Pu Karee）：酥炸軟殼蟹，搭配薑黃香氣濃郁的肉類咖哩等。有知名的泰料老饕，特別在評論上大力推薦該店的Khao Soi 泰式雞肉咖哩麵，這是泰北最出名的小吃之一，且廣受東西方喜愛的咖哩麵食，這道也是食客去泰北清邁必點的一道的特色小吃。店東表示，這道麵食看似簡單，但，若要料理出色澤誘人且有濃郁椰奶香的咖哩湯汁，則是需要很多功夫，除了拿捏熬煮湯頭的時間，其配料的比例也至關重要，光是椰奶的品選及與咖哩湯什的比例，沒有幾十年功力，會拿不準，要不就是咖哩味太重，要不就是奶香蓋過咖哩。而雞腿，大廚則是事先用不傳的祕方稍醃漬再火油快炸，並配上酥脆的精選蛋麵，生紅蔥頭和酸菜等等，都是經驗學問。就和每一個地方傳統熱門的特色小吃一樣，都是有能精準的拿捏一些當地正宗菜色的當地老師傅主廚，才能提供上品。而Arom Dee Thai「好心情」廚房，就是高薪聘請資深專業的泰式料理的一級師傅主理，保證食客吃出咖哩的層次感，吃出好心情！

講究甜、酸、苦、辣、鹹五味的互相平衡是泰國菜的特點。對喜歡口味重一點的食客來說，是最好的食選之一。正宗的泰式料理通常以鹹、酸、辣的不同比例層次中還帶著一點甜（有些菜則是食後能嚐出苦味，有去膩的口感）。而且，泰料中有很多調料是東南亞/泰國特有的，如最基本的椰奶，九層塔，香茅，泰國青檸（青檸菜），和辣椒及泰式小圓茄子等等，都是能讓多重口感同時顯現在舌尖上 。該店也推薦食客們先上該店的網站https://aromdeethai.com/ 看看有什麼想嚐鮮的餐點。該店甫自營業到正式開幕，應各界的熱烈支持，以全週無休來服務並回饋食客們的愛護，目前週一到週日七天營業 ，營業時間：11:30AM - 10PM，地址：6735 3rd Ave, Brooklyn, NY 11220電話：(929) 289-2253

泰國 東南亞 布魯克林

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