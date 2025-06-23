正宗泰料「好心情」Arom Dee Thai七天營業 布碌崙火熱新張

完美複製泰式傳統料理，來趟「好心情」Arom Dee Thai享用平價道地美食。

正宗泰料Arom Dee Thai「好心情」，應各界要求，於日前在布魯克林 正式開張營業。該店是由擁有近二十年的職業餐飲經理人和正宗泰國 料理達人指導和把關的正宗泰式料理。該二位店東在美餐飲業多年，深知東西方對泰式料理口味不同的要求和喜好，特別研究泰菜最愛歡迎的菜單，日前擇日隆重新張，並取名Arom Dee Thai，意思是「好心情」，這也是該店最重要的目標，真誠希望每一位來到餐廳的客人，都能在輕鬆的氛圍中品嚐美味料理，並帶著愉快的心情離開。

該店選擇BAY RIDGE開店，專注於泰國料理的正宗道地風味，盡力以傳統泰式風格呈現每一道菜。該店東表示，無論是舊雨新知，主廚最推薦也是最受歡迎的菜色有:Miang Branzino：酥脆的鱸魚，搭配特製海鮮醬，並附有米粉；紅燒五花肉：慢火燉煮的五花肉，入口即化；咖哩軟殼蟹（Gang Pu Karee）：酥炸軟殼蟹，搭配薑黃香氣濃郁的肉類咖哩等。有知名的泰料老饕，特別在評論上大力推薦該店的Khao Soi 泰式雞肉咖哩麵，這是泰北最出名的小吃之一，且廣受東西方喜愛的咖哩麵食，這道也是食客去泰北清邁必點的一道的特色小吃。店東表示，這道麵食看似簡單，但，若要料理出色澤誘人且有濃郁椰奶香的咖哩湯汁，則是需要很多功夫，除了拿捏熬煮湯頭的時間，其配料的比例也至關重要，光是椰奶的品選及與咖哩湯什的比例，沒有幾十年功力，會拿不準，要不就是咖哩味太重，要不就是奶香蓋過咖哩。而雞腿，大廚則是事先用不傳的祕方稍醃漬再火油快炸，並配上酥脆的精選蛋麵，生紅蔥頭和酸菜等等，都是經驗學問。就和每一個地方傳統熱門的特色小吃一樣，都是有能精準的拿捏一些當地正宗菜色的當地老師傅主廚，才能提供上品。而Arom Dee Thai「好心情」廚房，就是高薪聘請資深專業的泰式料理的一級師傅主理，保證食客吃出咖哩的層次感，吃出好心情！

講究甜、酸、苦、辣、鹹五味的互相平衡是泰國菜的特點。對喜歡口味重一點的食客來說，是最好的食選之一。正宗的泰式料理通常以鹹、酸、辣的不同比例層次中還帶著一點甜（有些菜則是食後能嚐出苦味，有去膩的口感）。而且，泰料中有很多調料是東南亞 /泰國特有的，如最基本的椰奶，九層塔，香茅，泰國青檸（青檸菜），和辣椒及泰式小圓茄子等等，都是能讓多重口感同時顯現在舌尖上 。該店也推薦食客們先上該店的網站https://aromdeethai.com/ 看看有什麼想嚐鮮的餐點。該店甫自營業到正式開幕，應各界的熱烈支持，以全週無休來服務並回饋食客們的愛護，目前週一到週日七天營業 ，營業時間：11:30AM - 10PM，地址：6735 3rd Ave, Brooklyn, NY 11220電話：(929) 289-2253