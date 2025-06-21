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仁康綜合醫療中心擴大服務範圍一站式醫療服務再升級長島Hicksville新診所正式開業

紐約訊
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仁康綜合醫療中心其位於長島Hicksville的第三家診所於近日正式投入運營。
仁康綜合醫療中心其位於長島Hicksville的第三家診所於近日正式投入運營。

深耕社區醫療服務二十餘年的仁康綜合醫療中心AE LY Mdeical宣佈，其位於長島Hicksville的第三家診所於近日正式投入運營。新診所坐落於16 E. John Street，將為周邊居民提供與法拉盛、Huntington兩大診所同質化的全方位醫療服務，進一步落實「優質醫療資源下沉社區」的承諾。

仁康綜合醫療中心成立於2002年，始終以「患者為中心」的理念，為紐約多元族裔社區提供高品質、便捷的醫療服務。此次Hicksville診所的設立，旨在解決長島中西部居民往返法拉盛或Huntington就醫的不便。創辦人姚江林醫生表示：「Hicksville交通便利、人口稠密，但專業醫療資源相對分散。新診所的成立將填補這一缺口，尤其惠及胃腸科與內科需求較高的患者群體。而且未來將持續擴展服務項目，包括引進人工智慧輔助診斷技術，並計劃在更多醫療資源薄弱社區設立分支機構。我們的目標是讓每一位患者都能在『家門口』獲得值得信賴的醫療服務。」。

作為紐約州註冊的腸胃鏡檢查中心及門診手術中心，仁康醫療憑藉其「一站式」服務模式脫穎而出。診所配備全新醫療設備，並擁有6名美國醫學會認證的專業男女醫師團隊，涵蓋肝胆胃腸科，肝移植内科、內科、妇女保健，超聲診斷等領域。患者無需多機構奔波，即可在診所內完成從診斷到治療的全流程，包括：胃腸專科檢查：無痛胃腸鏡、藥丸內窺鏡、痔瘡鐳射治療、肝纖維化掃描等；心血管與慢性病管理：超聲心動圖、24小時心電圖及血壓監測；血糖监测，肺功能测试， 影像診斷：甲狀腺、頸動脈以及全身其他多处超声、腹部及婦科超聲；基礎醫療：疫苗接種、移民體檢、門診手術， 皮肤敏感试验等。此外，診所還提供多語言服務（英語、國語、福州話、廣東話、西班牙語），大幅降低語言障礙對就醫體驗的影響。

仁康醫療的優勢不僅在於硬體投入，更在於其跨學科協作的醫療團隊。診所配備專業麻醉醫師、病理科醫師及註冊護士，確保檢查與手術的安全性。以胃腸鏡為例，診所採用高清晰度內窺鏡設備，結合麻醉監護，患者可在舒適狀態下完成檢查。「許多患者因畏懼傳統腸胃鏡的疼痛或不願多次就診而延誤診療，」姚江林醫師指出，「我們通過無痛技術和當日診斷，大幅提升早期疾病篩查率。」

為滿足不同群體需求，Hicksville診所特別強化以下服務：年度体检， 慢性病管理， 疫苗接种， 移民局指定體檢：協助辦理綠卡、入籍等醫療文件；職業與學生體檢：提供高效便捷的體檢流程；法拉盛診所七日無休急診:應對突發醫療狀況。長島Hicksville新診所地址：16 E. John Street, Hicksville, NY 11801，電話：516-938-3388，傳真：516-938-3389。法拉盛診所：136-33 37th Ave, 7FL, Flushing, NY 11354（718-321-3262）；Huntington診所：1880E. Jericho Tpke, Huntington, NY 11743（631-629-4628）

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