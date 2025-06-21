J&S信心商業駕校聯合PDA30天免費 CDL智慧刷題平臺App  

CDL智慧刷題平臺App：華人司機的未來，從「學得懂」開始！

作為紐約州 唯一合法註冊、擁有教學與路考雙重資質的華人 商業駕校，J&S推出全新CDL智慧刷題App ，圍繞「學得懂、考得過、找得到工作」三大目標，打通學習與就業通道。

J&S信心商業駕李校長長期致力於為華人及移民提供專業可靠的職業培訓。此次聯合PDA推出全新CDL智慧刷題App， 將讓考生克服語言障礙，從理解到掌握。包括中文、俄文、西班牙文納入紐約州CDL筆試官方語言，讓非英語母語學員享有平等考試機會。

李校長表示， 許多華人學員在備考CDL時常被專業術語和法規難倒。這款App精准聚焦痛點，涵蓋CDL A/B/C類筆試題（常識、氣壓刹車、拖掛、乘客、校車）及危險品、罐車、雙掛等專項內容。每一道題均配中、英、西、俄四語講解，幫助學員真正理解，擺脫死記硬背。

人學員在備考CDL時常被專業術語和法規難倒。這款App精准聚焦痛點，涵蓋CDL A/B/C類筆試題（常識、氣壓刹車、拖掛、乘客、校車）及危險品、罐車、雙掛等專項內容。

每一道題均配中、英、西、俄四語講解，幫助學員真正理解，擺脫死記硬背。

PDA秉持「授人以漁」的理念，讓考試成為理解與成長的過程，每一道題都是邁向信心的階梯。 CDL智慧刷題App題題有解析：知道對錯，更懂原因，輕鬆掌握； 結構清晰，持續更新：題庫合法合規，後續將上線模擬考試、錯題強化、個性化學習計畫等。平臺不定期推送全美招聘資訊，實現「考完就上崗」

即日起，凡已在J&S報名，並處於A牌或BPS牌筆試階段的學員，可聯繫駕校辦公室領取30天免費刷題許可權，手機刷題、隨時學習，輕鬆掌握要點。

瞭解詳情請聯繫：

J&J / J&S Reliance Driving School

駕校辦公室地址：

9807 Astoria Blvd, East Elmhurst, NY 11369

電話：718-205-6789 / 718-899-1166

J&S練車場地址：

2510 Ulmer St, Flushing, NY 11354 （Whitestone交通局附近）

繼2023年J&S與PDA等機構合作，推動將中文、俄文、西班牙文納入紐約州CDL筆試官方語言，讓非英語母語學員享有平等考試機會。全新CDL智慧刷題App將讓考生 克服語言障礙，從理解到掌握。