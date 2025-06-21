我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

以軍要民眾做好「長期戰役」準備 稱對伊朗攔截飛彈還夠用

美駐以色列使館撤出79名員工、眷屬 美公民急尋離境管道

J&S信心商業駕校聯合PDA30天免費 CDL智慧刷題平臺App  

紐約訊
CDL智慧刷題平臺App：華人司機的未來，從「學得懂」開始！
CDL智慧刷題平臺App：華人司機的未來，從「學得懂」開始！

作為紐約州唯一合法註冊、擁有教學與路考雙重資質的華人商業駕校，J&S推出全新CDL智慧刷題App，圍繞「學得懂、考得過、找得到工作」三大目標，打通學習與就業通道。

J&S信心商業駕李校長長期致力於為華人及移民提供專業可靠的職業培訓。此次聯合PDA推出全新CDL智慧刷題App， 將讓考生克服語言障礙，從理解到掌握。包括中文、俄文、西班牙文納入紐約州CDL筆試官方語言，讓非英語母語學員享有平等考試機會。

李校長表示， 許多華人學員在備考CDL時常被專業術語和法規難倒。這款App精准聚焦痛點，涵蓋CDL A/B/C類筆試題（常識、氣壓刹車、拖掛、乘客、校車）及危險品、罐車、雙掛等專項內容。每一道題均配中、英、西、俄四語講解，幫助學員真正理解，擺脫死記硬背。

人學員在備考CDL時常被專業術語和法規難倒。這款App精准聚焦痛點，涵蓋CDL A/B/C類筆試題（常識、氣壓刹車、拖掛、乘客、校車）及危險品、罐車、雙掛等專項內容。

每一道題均配中、英、西、俄四語講解，幫助學員真正理解，擺脫死記硬背。

PDA秉持「授人以漁」的理念，讓考試成為理解與成長的過程，每一道題都是邁向信心的階梯。 CDL智慧刷題App題題有解析：知道對錯，更懂原因，輕鬆掌握； 結構清晰，持續更新：題庫合法合規，後續將上線模擬考試、錯題強化、個性化學習計畫等。平臺不定期推送全美招聘資訊，實現「考完就上崗」

即日起，凡已在J&S報名，並處於A牌或BPS牌筆試階段的學員，可聯繫駕校辦公室領取30天免費刷題許可權，手機刷題、隨時學習，輕鬆掌握要點。

瞭解詳情請聯繫：

J&J / J&S Reliance Driving School

駕校辦公室地址：

9807 Astoria Blvd, East Elmhurst, NY 11369

電話：718-205-6789 / 718-899-1166

J&S練車場地址：

2510 Ulmer St, Flushing, NY 11354 （Whitestone交通局附近）

繼2023年J&S與PDA等機構合作，推動將中文、俄文、西班牙文納入紐約州CDL筆試官方語言，讓非英語母語學員享有平等考試機會。全新CDL智慧刷題App將讓考生 克服語言障礙，從理解到掌握。

App 紐約州 華人

上一則

紐約法拉盛華裔少女遭群毆 7青少年被控謀殺未遂等重罪

下一則

紐約客談／戴面罩潛伏執法 恐欠妥當
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

紐約州議會通過決議紀念市警局玉石協會 表彰亞裔警員

紐約州議會通過決議紀念市警局玉石協會 表彰亞裔警員
亞裔玉石協會45周年慶 訪州議會受歡迎

亞裔玉石協會45周年慶 訪州議會受歡迎
尹導涉詐領16萬競選補助 遭起訴

尹導涉詐領16萬競選補助 遭起訴
尹導涉偽造捐款紀錄詐領紐約州16萬競選補助 遭聯邦起訴

尹導涉偽造捐款紀錄詐領紐約州16萬競選補助 遭聯邦起訴

熱門新聞

蘭德於下午4時左右被釋。聯邦檢察官辦公室表示正在調查其行為，之後再決定是否起訴。(美聯社)

市主計長蘭德護送移民時遭ICE拘捕 聯邦指控妨礙執法

2025-06-17 19:39
Q44公車行經緬街，是通勤族搭乘首選。(記者尤昱程╱攝影)

紐約法拉盛華翁OMNY付款 不熟操作未能即時出示紀錄遭MTA開罰

2025-06-17 07:48
抗議者日前在曼哈頓舉行的示威活動中高舉支持洛杉磯抗爭、反對軍隊入城的標語。(記者許君達╱攝影)

抗議川普集權 紐約、長島「不要國王」遍地開花

2025-06-14 07:46
納蘇郡警方近日偵破一起針對長者的重大詐騙案。經調查，嫌犯為現年44歲、住在法拉盛的華裔男子陳登進。(取自納蘇郡警方)

專騙長者？紐約法拉盛華男得手數萬元 還有其他受害人嗎

2025-06-13 12:41
皇后區地區檢察官凱茲(Melinda Katz)20日宣布，七名17歲青少年因涉嫌在法拉盛凱辛納走廊公園對兩名華裔少女施以集體暴力，被大陪審團正式以25項重罪起訴。(記者高雲兒╱攝影)

紐約法拉盛華裔少女遭群毆 7青少年被控謀殺未遂等重罪

2025-06-20 18:48
14日下午，上萬名紐約市民冒著大雨沿第五大道遊行，抗議川普政府，高喊「不要國王」。(記者范航瑜╱攝影)

數千紐約市民冒雨遊行抗議川普政府 高喊「不要國王」

2025-06-14 18:34

超人氣

更多 >
豪華喜宴過時了？貝佐斯下周傳砸數百萬辦「超級婚禮」

豪華喜宴過時了？貝佐斯下周傳砸數百萬辦「超級婚禮」
強硬掃蕩移民 部分共和黨及川普選民：我們投票不是要這些

強硬掃蕩移民 部分共和黨及川普選民：我們投票不是要這些
「有口飯吃就行」 好心雇走線客 華資餐廳反遭索討80萬

「有口飯吃就行」 好心雇走線客 華資餐廳反遭索討80萬
身分遭註銷 他淚崩下跪「回不去台灣」還搬出阿嬤

身分遭註銷 他淚崩下跪「回不去台灣」還搬出阿嬤
12種「傷身食物」過了45歲別再碰

12種「傷身食物」過了45歲別再碰