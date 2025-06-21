CMP人力中心6月24日舉辦「小企業節能計劃」線上講座

CMP人力中心6月24日辦「小企業節能計劃」線上講座

為協助中小企業提升能源使用效率，推動綠色節能與可持續發展，CMP人力中心與BOC Network將聯合舉辦一場關於節能提升的線上講座。本次活動將介紹曼哈頓 潔淨能源中心提供的多項資源與服務，幫助大家了解如何透過節能措施降低營運成本，並享受政府與電力公司推出的各項優惠與輔助方案。

講座內容將涵蓋:

* 為企業提供優惠的專業能源審核服務，協助檢視並改善能源使用狀況

* ConEd小型企業節能升級計劃，支援企業採用節能設備與技術

* ConEd認可承包商計劃，讓企業找到可靠的節能服務供應商

* ConEd智慧用電獎勵計劃，透過智能化用電管理獲取獎勵與節省成本

* 如何向潔能中心註冊，獲得免費專業節能升級諮詢與指導

本次講座免費參加，並以中英雙語進行。講座舉辦時間為6月24日（星期二）晚上7點至8點。敬請馬上報名參加，與我們一起探索能源效率的無限可能，為企業創造更節能環保的未來。

報名請登錄鏈接網頁：https://bit.ly/EE6242025，或致電人力中心(646)292-9672。