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「中年好聲音4北美區海選紐約站」啟行

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中年好聲音海選4余仁生品牌鼎力支持，為現場嘉賓贈送各貴禮品
中年好聲音海選4余仁生品牌鼎力支持，為現場嘉賓贈送各貴禮品

年齡只是數字，夢想永不過期！備受全球華人觀眾喜愛的，點燃無數平凡人音樂夢想的大型音樂節目「中年好聲音4」，在萬眾期待下，北美區海選紐約站招募正式盛大啓動！

由珍盛傳媒公司主辦、TVBUSA協辦的「中年好聲音4北美區海選紐約站」的歌唱比賽新聞發布會日前於紐約下城的Four Points by Sheraton酒店舉行，主辦方誠邀商界名人、社區賢達、有興趣支持這個活動的商家及歌唱選手們、同業友好、媒體朋友等約50人出席發布會。

受邀出席的商家有：發布會及活動的的最大的支持商百年品牌余仁生國際的北美市場代表William Law和北美的市場推廣代理MIT Production Corp負責人。主辦方給前來參加發布會的嘉賓朋友贈送了余仁生國際送出的禮物。還有家盛護理的負責人Kay、莉薇國際的John 及Terry伉儷 ；林氏集團林順英、Wyndham 酒店包厘街店的蘇煥光、美國酒店華裔協會的主席黃華清、索妮曼哈頓指定代理商Elber 伉儷、富瑤酒家的負責人湯鑫池、梁繼堅、美國廣東僑胞聯合總會Benny、富林門宴會廳的富哥伉儷、寶榮行的吳寶淳、紐約潮青聯誼會會長馬立禧、帝國銀行的Kelly、光頭律師行的Ammy、Adam Travel 的Belinda Siu、Toto Images的Andy Lun、 北美華人聯合總會Sandra Chan、萬通貸款Derek Kuang等人出席發布會可謂高朋滿座。

珍盛的首席品牌總監John、TVBUSA的Linda及部分人士並在會上分別發言，對「中年好聲音4」能來到北美區的紐約海選表示十分的高興與期待。希望通過這個活動帶給我們華人社區熱愛音樂的中年人士一個圓夢的機會。不僅可以發掘眾多深藏不露的實力唱將，更展現了中年群體蓬勃的生命力、對夢想的執著追求以及豐富的人生閱歷賦予歌聲的獨特韻味。這個節目為普通人圓夢，用歌聲傳遞正能量，

珍盛負責人表示「中年好聲音4」只接受網上報名，整個比賽的安排：6月14日珍盛網上平台開始報名，7月5日進行網上第一輪投票，7月12 日在法拉盛Tangram進行造勢及線下初賽，7月26日在雲頂賭場進行決賽。報名人士必須符合以下報名條件：

1 . 參加者必須年滿35歲（2025年7月31日前出生），現時沒有與經理人、唱片、娛樂公司（或性質類似的人士或機構）簽訂任何歌唱、曲詞寫作或演藝合約。

2. 參加者必須持有有效旅遊證件。

3. 參加者必須不受任何合約束縛，以致不能履行主辦單位、TVBU、TVB之參加恊議。

4. 只限從未晉身「中年好聲音1」、「中年好聲音2」或「中年好聲音3」100強的參賽者。

5. 參加者必須填妥及簽署「報名表格」連同近照、個人資料、歌唱短片一條。

6. 參加者必須透過珍盛傳媒的網頁（https://www.jensenseny.com）或TVBU的網頁（https://www.tvbusa.com)向大會遞交報名表格及所需附件，結果會通過電郵或電話回覆。如有需要，主辦及協辦單位或會安排參加者進行面試。

7·報名截止日期：2025年7月18日美西時間下午11時59分截止。

珍盛傳媒公司官方社交媒體帳號：網頁（https://www.jensenseny.com）,Facebook,Instagram,YouTube,微信，小紅書等。在海選期間，持續在社交媒體發佈招募提醒，分享一些已報名選手的精彩片段，來吸引更多人參與，也會有一系列宣傳、活動不斷更新。珍盛傳媒總部位於紐約，深耕北美華人文化市場，於推廣多元華人文化與藝文創作。業務涵蓋影視製作推廣，平面設計，演唱會策劃、統籌、製作，藝人經紀等領域。擁有跨地域資源整合能力與豐富項目操作經驗，作為北美華語文化內容的重要推手，積極搭建東西方藝文交流橋樑。歡迎查詢，地址：8402 20Ave,Brooklyn NY 11214，電話：929-587-5262。

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