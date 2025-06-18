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北京市及美國武術家協會攜手合作中美武術交流

紐約訊
圖一： 美國及北京市武術運動協會代表簽署合約
圖一： 美國及北京市武術運動協會代表簽署合約

北京市武術運動協會與美國武術家協會在紐約簽署戰略合作框架協議 ，雙方攜手共同促進中美武術交流。

中華武術博大精深，被世界人仕公認為中華傳統國萃之一，深受不同國藉及年齡的人所愛戴。於本月七日第四屆紐約國際武術錦標賽在美國紐約皇后社區學院（Queensborough Community College）隆重舉行。賽事期間，北京市武術運動協會代表——2008年北京奧運會武術全能冠軍，與美國武術家協會會長張良先生正式簽署戰略合作框架協議，標誌著中美兩大武術組織邁入深度交流合作的新階段。

本次戰略合作協議內容涵蓋多個核心領域，具體包括：武術教育與人才培養：推動兩地青少年武術教育合作，提升武術專業人才的國際化水平；

競技賽事合作：共同策劃、承辦和推廣中美間高水平武術賽事，打造具有國際影響力的武術品牌賽事；

文化傳播與學術交流：加強武術文化的國際傳播，推動專家互訪、教學示範及學術研究；

產業創新與市場拓展：整合雙方資源，探索武術與文旅、健康、科技等產業的融合發展新路徑。

此次協議的簽署，不僅為中美武術文化的深度融合搭建了橋梁，也為兩國民間交流注入了新活力。雙方將秉持「互信、互利、共贏」的原則，持續推動中美武術事業的繁榮發展。

北京市武術運動協會代表表示：「中華武術是世界的瑰寶，武術不僅是一項體育運動，更是承載中華文化與精神的藝術。此次合作，希望借助美國的國際化平台，推動武術在海外的普及與提升。」

美國武術家協會張良會長也指出：「此次合作意義重大。我們將共同努力，在武術教育、賽事推廣、文化交流等領域展開實質性合作，打造全球華人武術發展的新高地。」

本次簽約活動，是中美武術交流史上的重要一頁，預示著未來雙方將在全球範圍內攜手打造武術發展的廣闊平台，推動中華優秀傳統文化走向世界。

美國武術家協會地址：紐約法拉盛150-09 Northern Blvd Flushing NY11354

圖二：第四屆紐約武術國際錦標賽合照
圖二：第四屆紐約武術國際錦標賽合照

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