飛躍皇后皮膚專科專業醫師團隊 優質服務保證

圖說：黃莉雯醫生與何偉斌醫生合影。

飛躍皇后皮膚中心加強陣容，除主恃人黃莉雯醫生Dr.Carol Huang及李嘉敏助理Mangie Ly,PA-C外，現更特邀何偉斌醫Dr.Brian How加盟，可謂如虎添翼。

飛躍皇后皮膚專科主恃人黃莉雯醫師是美國皮膚科學院院士、前康乃爾醫學院講師、史隆凱撒琳症中心主治醫師、現任艾姆赫斯特及西奈山醫院主治醫師。

該中心於六月份開始特邀何偉斌醫生加入為皇后區 診所服務，七月份後正式投入皇后區及長島 區二地，何偉斌醫生是一位擁有專科資格認證的皮膚科醫生，精於醫療性、手術性及美容性皮膚治療。他為各年齡層的患者提供涵蓋皮膚、頭髮和指甲等各類問題的全面照護。

何醫生以優異成績（magna cum laude）畢業於石溪大學（Stony Brook University）生物化學系，並於紐約市的杜魯整骨醫學院（Touro College of Osteopathic Medicine）取得醫學學位。他在聖約翰主教醫院（St. John’s Episcopal Hospital）完成家庭醫學實習以及皮膚科住院醫師訓練，並於最後一年擔任學術總住院醫師。

何醫生對發炎性皮膚疾病有特別的臨床經驗，包括濕疹、銀屑病及其他慢性皮膚病變。他致力於協助患者透過量身訂製的治療計畫來管理這些常見卻複雜的問題，不僅著重於緩解身體症狀，也關注病患的生活品質。

何醫生積極投入終身學習並致力於推動皮膚醫學的進步。他曾共同撰寫多篇經同儕審查的期刊文章，並不斷參與臨床研究。他提倡個人化、整體性的診療方式，結合最新的實證治療技術，並以滿足每位患者的獨特需求與目標為核心。病患普遍讚賞他細心、有同理心的態度，以及他對高品質皮膚科治療的承諾。

何醫生是美國整骨皮膚科醫學會（American Osteopathic College of Dermatology）與美國皮膚科醫學會（American Academy of Dermatology）的驕傲成員。

醫療團隊提供全方位皮膚醫療保健服務，如換膚、去脂、去疤痕、治療微血管擴張、鐳射活化臉部細胞、去痣、去各種色素斑及胎記、除毛、洗紋眉及刺青、除皺紋、豐唇、隆鼻、瘦臉、瘦小腿，同時還治療多汗症、白癜風、牛皮癬、濕疹等。

診所內引進了多種最先進美容儀器，運用最尖端科技治療各種皮膚問題，讓求診者恢復光滑肌膚、重拾美麗自信、再次容光煥發。飛躍皇后皮膚專科近期新引進EMFACE美容儀器，是第一款也是唯一一款免手提非侵入式設備，無針頭即可在20分鐘內重塑和平滑皮膚，同時調理面部肌肉。該儀器特別關注面部的某些上提肌，為面部提供自然提拉，同時同步射頻車塑膠原蛋白和彈性蛋白，減少皺紋並改善皮膚質量和紋理。

黃醫師還引進了最新儀器Sofwave™，已獲得了FDA批準，透過非侵入性療程治療方式，有助於提拉升眉毛，頸部和下頜（下巴下方）組織的鬆弛皮膚組織，同時改著面部線條和皺紋問題。Sofwave™採用新一代SUPERBTM同步超聲平行波束技術，旨在縮短恢復期的同時，也爲患者帶來更多便利。Sofwave™獨特的超聲傳輸產生分部加熱效應，刺激新膠原蛋白和彈性蛋白的產生，從而減少細紋和皺紋。獨特的超聲音波

傳遞技術在皮膚形成分段式熱凝效應，刺激新的膠原蛋白和彈性纖維蛋白製造，從而改善面部細紋和皺紋問題。這項快速的全臉護理療程僅需30-45分鐘，而且施行簡單，完成療程後可立即進行任何活動，患者們可根據自己的日常生活安排來規劃治療時間。通常情況下，該方案僅需1-2次療程，具體取決於客戶的皮膚狀況和醫生的建議。

飛躍皇后皮膚專科醫生診所在長島及法拉盛 皆設有診所，長島診所地址：1615 Northern blvd, Suite 400. Manhasset, NY 11030，電話：516-472-7546。法拉盛診所地址：136-20 38th Ave, 7I（飛越皇后大樓7樓）

電話718-886-7546