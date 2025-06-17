為什麼很多人將房產轉入信託？陳偉濤律師盤點信託的各項好處

陳偉濤律師提供專業信託設立、財產保護和遺產規劃服務。

在紐約的法律實踐中，將房產轉入信託是一項廣泛採用的財產規劃手段。無論是希望規避繁瑣程序、保障家庭財產，還是為未來健康狀況做預案，越來越多的人開始意識到設立信託並將不動產納入其中所帶來的眾多法律和實際好處。在紐約地區執業的陳偉濤律師，在此從律師角度，逐一為大家剖析將房產轉入信託的好處。

一、避免遺產認證（Probate）程序。遺產認證是紐約繼承過程中不可避免的司法程序，程序繁瑣，週期可能長達一年甚至更久，費用也不低。若房產仍登記在逝者個人名下，繼承人必須通過法院程序才能合法取得房產。而信託則能繞開遺產認證。設立人過世後，房產直接由信託條款規定分配，無需法庭介入。這不僅節省時間和費用，也大大減少繼承過程中的紛爭和不確定性。

二、設立人失能時仍能管理房產。當產權人喪失行為能力（如中風 或患認知障礙）時，若未事先規劃，其家屬往往需向法院申請監護人才能管理房產，這個過程既耗時也不穩定。信託設立後，可由受託人接管資產管理職責，保障生活和財務安排的持續性，無需走法院程序。

三、支持長期分配安排與家庭保護。信託允許更細緻地規劃財產分配，例如分階段繼承、指定特定用途（教育、醫療）等。它還可通過法律結構保護財產不被離婚、債務或濫用支配。

四、是一種優於直接贈與子女的方式。許多家庭考慮直接將房產過戶給子女，但這樣做可能導致一系列問題： 1)居住權喪失： 產權轉移後，原房主若無合同保障，可能失去居住控制權；2)子女債務風險： 房產成為子女名下資產，若他們陷入債務或破產，房產可能被追索；3)婚姻風險：子女婚姻破裂時，房產也可能成為離婚訴訟標的；4)稅務劣勢：直接贈與無法享受「按死亡時市值重置政策」（Step-up basis），可能產生高額資本利得稅。但若將房產放入信託，則可保留設立人的控制權與居住權，同時保留繼承稅務上的有利地位和對家庭風險的隔離作用。

五、不可撤銷信託實現資產保護與護理規劃。除常見的可撤銷生前信託外，不可撤銷信託（Irrevocable Trust）可用於財產隔離和風險防範。適用於：1)需要規劃長期護理（如養老院 Medicaid）；2)希望避免未來因醫療費用而導致財產被追回（Estate Recovery）；3)有潛在債務風險或從事高風險行業的人群。這類信託通過將房產從設立人資產中剝離，實現法律意義上的資產保護和政府福利資格保留。只要設立及時，符合紐約五年「回溯期」規則，還能滿足醫療補助計畫 的要求。

陳偉濤律師表示，無論是單一住宅業主，還是多套房產投資人，將房產轉入信託已成為現代家庭財產管理的重要策略。信託不僅可以節省時間和費用，還可為家庭成員提供長遠保障、規避風險、保留控制權、合理安排繼承順序與條件。從紐約法律實踐來看，信託不只是高淨值人士的工具，而是任何關心家庭未來的人都應認真考慮的安排。

如有設立信託、進行房產轉移或制定完整的遺產規劃等需要，歡迎致電具有豐富信託財產規劃經驗的陳偉濤律師諮詢詳情，確保方案合法、穩妥、可行。陳偉濤律師提供專業的信託設立、財產保護和遺產規劃服務，如需進一步細節，歡迎聯繫陳偉濤律師，電話：718-766-2567，電郵：[email protected]，地址：38-08 Union Street, ＃9A, Flushing, NY 11354。