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紐約海豚游泳培訓中心紐約布碌崙、皇后區和長島均有訓練塲所

紐約訊
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海豚新旗艦泳池。
海豚新旗艦泳池。

紐約海豚游泳培訓中心布碌崙(Brooklyn)區有兩處新校區嶄新裝修後重開，那就是麥迪遜地區的麥迪遜高中(James Madison High School)和華人聚居的班森賀地區的新越卓高中(New Utrecht High School)。兩處均為標準四泳道游泳池，為學員提供了更多更好的訓練塲所。

由海豚游泳培訓中心訓練出來的多位學員，向來在紐約市長島各校泳隊中表現優秀，為奪標立下汗馬功勞。2025年2月海豚游泳的學員們在精英雲集的全紐約市高中錦標賽(New York City PSAL Championship)和長島縣錦標賽(Nassau County Championship)中取得了優異成績。他們在長島縣錦標賽 12 項賽事中，有10項進入決賽，最優異的還取得前三名。在接力比賽中，多位海豚學員代表他們的高中取得了金牌和銀牌等高名次。

為了游泳訓練課程和方法與國際接軌，海豚總教練Tiffany葉經常出席美國或世界性泳界盛會，學習當前世界先進泳術，並以此培訓海豚的教練和學生。因此之故，該中心的訓練水準得以持續保持及提高。

2024年秋季，總教練Tiffany帶領學員參加「美國奧運游泳隊教練及奧運選手」舉辦的講座和培訓，出席的有多位美國泳隊教練及奧運選手，包括前美國奧運隊總教練、擁有23枚奧運金牌選手Michael Phelps 的教練Bob Bowman；前美國奧運隊總教練，榮獲2024年國際教練名人堂的Jack Bauerle；2024年巴黎奧運美國隊總教練Anthony Nesty；曾擔任多界美國奧運隊總教練的David Marsh; 2024年美國奧運隊教練、奧運金牌選手Summer McIntosh 的教練Brent Arckey; 世界錦標賽美國隊總教練Carol Capitani; 奧運金牌選手Cullen Jones和Breeja Larson。

1997年，在曼哈頓成立的海豚游泳培訓中心是紐約歷史最悠久的游泳中心之一。海豚擁有100多位耐心熱誠、素質優良的教練陣容，各級學員在正確掌握指定技能後，獲頒發各級游泳畢業證書。該中心採小班制、嚴格按照課程進度教學，每位教練細心指導不超過4名學生，因而學員可在最短時間內輕易地掌握泳技。該中心教學全部在室內泳池進行，水溫保持在華氏80至85度，故全年均可授課。28 年來，曾有數萬名學生在海豚游泳培訓中心訓練下掌握游泳技能。

總教練Tiffany為美國專業游泳協會(ASCA)執照教練，擁有30多年驕人的教學經驗。她是美國紅十字會執照教練主考官、前美東大學游泳冠軍、全美國游泳學校協會 (USSSA) 會員、世界游泳專業教練協會 (WSCA) 會員及美國紅十字會成員。Tiffany是美國或世界性泳界盛會出席者或主講者之一，向來對推動華裔打入美國運動界主流不遺餘力。

該中心查詢電郵：[email protected]，電話：(718)359-7743，網站：www.dolphinswimming.com。

2024年美國奧運隊教練、奧運金牌選手Summer McIntosh 的教練Br...
2024年美國奧運隊教練、奧運金牌選手Summer McIntosh 的教練Brent Arckey（右）。

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