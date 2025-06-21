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紐約華僑學校夏令營招生7月5日至8月16日開課

紐約訊
僑校義工團隊協力改善學校環境與推進校務。
僑校義工團隊協力改善學校環境與推進校務。

紐約華僑學校2025年夏令營招生，分為夏季平日班及周末班， 7月5日至8月16日開課，為期七周， 報名從速。

今年僑校夏天平日全天班7月7或14日至8月15日，周一至五，9：30--4時上課，包含半日班課程，免費午餐、編程課、社團活動以及三次校外郊遊。至於夏季平日半日班，周一至五，9：30-12：30時上課，包免費早餐、中文課（寫作）、文化和美術（書法）、紐約州考英數課。還有平日「早接/晚放學」班，周一至五，視需要，酌收早接/晚放學費用，課程有作業輔導及電影/上網時間。至於周末學生中文班則於7月5日至8月16日，周六10-1時上課，招收4-12歲學童，練習日常中文、聽說讀寫與認字造句。此外，周末學生粵語班，周六10-1時上課，招收4-12歲學童，課程包括練習日常粵語、聽說讀寫以及認字造句。

於此同時，校方周六亦開辦電腦編程、舞蹈、畫畫、鋼琴、學生社團等。此外，學生可參加個別一對一教學，也有針對個人興趣的學校俱樂部可以參加。關於學業加強班，則有ELA與數學預備班以及SAT 預備班。

僑校校長王憲筠說，該校以宣揚中華文化、普及中文教育為己任。惟因應社會多元發展，目前該校課程創新，與主流課程順暢銜接，設置紐約州考取向之英數菁英班，漸進式打造全方位的學習環境。

王校長強調百年僑校係非營利機構，最初設置於勿街天主教堂，秉持六十僑團初衷，以愛心及奉獻精神服務社區子弟。該校隸屬正規公立特許學校系統，優勢與特色：(一)1909年清朝創立，已開辦116年。(二)師資優良，水準整齊，聘請持有公立教師證、名校義工教師以及具備專業教學資格的老師任教。(三)校方特別感謝顧問伍銳賢及雲吞公司創辦人黃青新共同創立「畢業鼓勵金」，這是全美僅見的畢業生獎學金。(四)校方一併感謝國寶銀行創辦人孫啓誠於1967年協助註冊紐約州教育廳為永久立案特許學校。另，國寶銀行於2018年捐贈僑校校園監控系統，確保學生人身安全。（五)僑校同時感謝義工教務主任Elli Wang於2018年創建電腦教室，令學校得以在疫情期間無縫接軌網路教學。另，僑校配合公校系統，結合AP考試課程，培養學生應試能力及實現電腦教學。(六)學校提供免費中文課本，簡繁(正)體並列，與時俱進。(七)校方與主流接軌，得到僑校董事僑團、百人會、哥倫比亞大學、紐約大學、紐約市市立學校系統等團體支持及結盟合作。(八)注重基礎人格教育，提升學生自信，以建立少數族裔的榜樣為標竿。

該校校址：華埠勿街62號( 62 Mott Street, 3rd Fl., New York, NY 10013)，即中華公所三樓，電話: 212-226-3320，招生簡章及詳情請上網址:   https://www.nychineseschool.org/，

電郵:  [email protected]

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