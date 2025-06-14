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游向陽醫師 醫學科學雙博士父親節温馨提醒定期腸胃檢查

紐約訊 
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越來越多的資料顯示，年輕人罹患大腸癌的比例逐年上升，現在45歲的人罹患大腸癌的風險和過去50歲的人一樣高。游醫師診所提醒45歲以上的成年人做腸鏡檢查。

結腸癌和直腸癌是美國人的第三大死因，每年約有14萬8000人死於大腸癌。最新建議是，年紀在45歲到75歲之間的成年人，最好定期檢查大腸，以便及早發現是否開始出現癌細胞。若用結腸直腸鏡檢查，每五到十年一次即可，糞便檢查則應每年為之。過了75歲，可依個人病歷，由醫師決定是否檢查。

游醫師畢業於美國西奈山醫學院，具有醫學科學雙博士學位，從事腸胃肝膽疾病的研究及診治已經三十多年。遊醫師主治腸胃肝膽疾病及內科疾病，如胃痛、胃脹氣、胃反酸、消化不良、嘔吐、胃潰瘍、胃炎、胃出血、胃癌、食道炎、食道癌、腸癌、腹痛、腹瀉、便秘、便血、腸息肉，以及各種肝炎、肝硬化、脂肪肝、黃疸病、肝癌、膽囊病、胰腺炎、胰腺癌及其它內科疾病。遊醫師精通無痛腸鏡、胃鏡檢查、藥丸式小腸鏡檢查、食道胃酸返流測試、無痛治療痔瘡等，其診所設有全套先進衛生的腸鏡胃鏡設備，患者無須住院。

游醫師表示，如果民眾有下列情況之一，就應當去看腸胃科醫師，考慮做胃鏡檢查：1. 上腹部疼痛；2. 胸部、咽喉部位有燒灼感；3. 持續噁心、嘔吐；4. 吐血、便血及黑便；5. 吞咽困難；6. 胃潰瘍；7. 慢性胃炎；8. 胃彎麴菌感染；9. 胃癌；10. 食管炎；11. 食管癌；12. 食管狹窄或擴張；13. 不明原因的體重減輕；14. 家族成員中有胃癌或食管癌病史。

胃鏡檢查必須由腸胃科醫師做，檢查前病人要遵照醫師的囑咐做好準備。檢查前應當禁食，某些藥物必須停服幾天。胃鏡檢查可以在醫師診所內進行，一般不必住院。遊醫師精通國語、福州話及英語，該診所備有全套最新腸胃鏡設備，衛生安全，有麻醉醫師駐診、有註冊護士。診所接受大部分醫療保險，無保險者優惠；地址：39-16 Prince St., #M54（法拉盛王子街富頓大樓M層#M54），電話：718-886-6330。

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