Lumina布魯克林全新公寓點亮Greenwood Heights

Lumina 是尋求投資置業人士的理想之選，是奢華、優雅與實用的完美融合。

Greenwood Heights是布魯克林 正在興起的一個全新「IT」社區，同時亦是布魯克林最快速崛起的社區之一。全新Lumina公寓就在這裡落成，成為社區亮點。

坐落於日落公園Sunset Park和公園坡Park Slope之間，交通位置方便，Greenwood Heights融合了周邊社區的優秀特質，擁有獨特的熱情好客和悠閒氛圍。除了是布魯克林房價更實惠的地區外[PY1]，正如其名，Greenwood Heights擁有連綿起伏的山坡，可飽覽迷人的城市景觀。這裡有不斷豐富的美食和藝術場景、公園，以及通往曼哈頓 市中心的便捷地鐵 ，是一個既充滿活力又能在都市森林中求得安逸的社區。

西邊的工業城 (Industry City) 是廣受歡迎的工作、餐飲、購物和娛樂的好去處，步行 15 分鐘或搭乘公車 12 分鐘即可到達。D、N 和 R 線地鐵幾分鐘即可抵達布魯克林市中心、DUMBO 和曼哈頓下城，以及曼哈頓華埠。

對於考慮在布魯克林置產的人士來說，令人驚豔的全新公寓項目Lumina無疑是當地社區的一大亮點。Lumina提供了一個在新興市場擁有物業的機會 - 無論您是購買您的第一套住宅，還是投資於以周到的設計、社區和長期潛力為中心的生活方式。 Lumina提供限量 26 套一房、兩房和三房公寓，售價從85萬美元到200萬美元，大多數公寓都有私人陽台。

Lumina 由 Murat Mutlu 及其建築公司 INOA Architecture 設計。 INOA 建築事務所在都會區設計了眾多建築，並因其打造現代實用主義空間而享譽全球。 Lumina 秉承了 INOA 的精髓，設計高效緊湊，但又不失寬敞，擁有寬敞的進深空間和充足的採光。

Lumina在設計上將簡潔的現代設計與溫暖、明亮和宜居的環境融合在一起，每間公寓均享有美麗的城市景觀[PY2]，可縱覽布魯克林、曼哈頓下城和紐約港的壯麗景色，營造出開闊的空間和戶外生活氛圍。落地窗不僅能欣賞這些美景，更讓充足的自然光線從客廳傾瀉而下，沿著貫穿整個公寓的落地窗，直達臥室，臥室同樣享有落地窗的視野。 Lumina搶眼的玻璃外牆和現代設計使其在社區天際線中格外醒目。

Lumina 的私人健身工作室旨在支持運動和心靈修養。健身房配備現代化的有氧運動器械、力量訓練設備，以及供伸展或個人例行活動的開放空間。 Lumina 的園景庭院隱藏在大樓後方，讓您寧靜地遠離城市的步伐。精心設計的綠化、座椅區域和開放式空間，是住戶放鬆、閱讀或與鄰居聚會的多功能戶外天堂。專門的狗狗友善區也同樣歡迎四條腿的夥伴。

The Greenwood Heights社區交通便利，綠意盎然。距離這裡僅一英里的布魯克林展望公園佔地600英畝，是紐約市最大的公園之一，風景如畫，充滿田園風情的地標。園內擁有精美的雕塑、歷史紀念碑、令人驚嘆的建築，以及豐富多彩的適合所有年齡段的精彩活動。

Lumina 的獨家經紀人是 Daniel Gale Sotheby’s International Realty 的 Nunez Sanjana 團隊。預約看房請電:917-930-6500，或造訪官網: https://www.luminabrooklyn.com。